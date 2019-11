Comisión de Régimen Económico aprobó informe de nuevo proyecto de Ley Económica

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea se reunió la mañana de hoy, 27 de noviembre del 2019, para votar el informe del proyecto de Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, para que se debata en el Pleno el viernes 29 de noviembre del 2019.

Con 11 votos a favor se aprobó el informe. Los legisladores de la bancada correísta, Lira Villalba y Esteban Melo no estuvieron presentes en la votación, sólo el legislador Hermuy Calle.



Daniel Mendoza, presidente de la Comisión, indicó que la mayor parte del documento tiene consensos y aseguró que hay positivismo con respecto a que se apruebe el proyecto. "Hay acuerdos en un 77% de los artículos, es un avance importante. Esperamos tener la Ley aprobada el 6 de diciembre", dijo.



Los temas en los que no hay consensos, como los relacionados a la devengación que podrán hacer las telefónicas que hagan inversión en desarrollo tecnológico y lo relacionado a incremento de impuestos como el IVA a plataformas digitales, el ICE para fundas plásticas y otros, se presentarán con las observaciones de los asambleístas, para que los legisladores lo analicen en el Pleno el viernes 29 de noviembre.



Vicente Almeyda, legislador por el Partido Social Cristiano, dijo que votó a favor del informe para que se analice a fondo en el Pleno, pero adelantó que su bancada sigue en contra de los artículos relacionados a alza de tributos. De ahí que, señaló, su partido planteará que el debate se realice en bloques.



"No estamos de acuerdo con esta parte impuestera del proyecto de Ley, sólo estamos a favor de lo bueno, que es lo relacionado a incentivos", indicó.