Comisión aprobó informe del proyecto de reforma tributaria; se discutirá el 9 de diciembre en la Asamblea

La Comisión de Régimen Tributario de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria hoy, jueves 5 de diciembre del 2019.

Con 10 votos a favor y dos en contra por parte del Partido Social Cristiano(PSC), la mesa legislativa aprobó el documento para que se debata en el Pleno de la Asamblea el lunes 9 de diciembre del 2019.



Patricio Donoso, de la bancada de Creo, dijo que la Comisión eliminó varios temas que generaban discrepancias entre los legisladores, para consensuar lo más posible el documento que se va a discutir en el Pleno.



Mencionó, por ejemplo, que se eliminó la propuesta de permitir que las empresas telefónicas puedan devengar hasta un 80% de lo que deben pagar al Estado por su giro de negocio, a través de inversiones para reducir la brecha digital en el país.



Otro tema que aún genera discrepancia es la propuesta de que el Ejecutivo pueda pagar con papeles o bonos, sus deudas con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), universidades y proveedores.



La mesa legislativa propuso en el documento que se establezca un tope para el monto que el Estado podría pagar a través de este mecanismo. "Hay asambleístas que proponen que el tope sea el 4% del PIB y otros el 3% o el 5%, pero lo importante es que se analice eso en Pleno, porque es importante que se fijen topes", dijo Donoso.



Henry Kronfle, asambleísta socialcristiano, dijo que la propuesta de los bonos debe ser solo para las deudas acumuladas con anterioridad con estos entes, y rechazó que el proyecto permita que el Ejecutivo pueda pagar deudas que se creen a futuro y con papeles a largo plazo, "porque eso afectará seriamente la liquidez de las instituciones y municipios", manifestó.



Esas observaciones se incluirán en el documento que se debatirá en el Pleno.



La bancada correísta votó a favor del informe, aunque cuestionó que el proyecto de Ley plantea más sacrificios fiscales que medidas para mejorar la situación de las finanzas del país.



La asambleísta Lira Villalba, del Revolución Ciudadana, dijo que su movimiento votó a favor del informe para dar espacio al debate de los aspectos positivos del proyecto, y "para no dar excusas al Gobierno, porque en el caso de que no se apruebe la Ley, van a querer imponer medidas perjudiciales para el país, con la excusa de que no se permitió debatir esta reforma", dijo.