Comisión aplazó la aprobación del informe para reforma constitucional por discrepancias

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Enmiendas de la Asamblea aplazó la aprobación del informe sobre el proyecto de reformas constitucionales impulsado por el Comité de la Institucionalización Democrática, que estaba previsto para hoy, lunes 7 de septiembre de 2020.

Entre los comisionados hubo discrepancias con el borrador del informe en temas como el control político a los jueces de la Corte Nacional, la independencia de la Fiscalía del resto de la Función Judicial, además de la bicameralidad del Parlamento.



“Las cortes no pueden estar impolutas al control político”, enfatizó Héctor Muñoz (exSuma), al señalar que no está de acuerdo con que se elimine esta posibilidad del articulado.



Por su lado, Fabricio Villamar (exCreo), apuntó que en el proyecto “se está confundiendo independencia con autonomía administrativa y financiera” de la Fiscalía, con lo que puso sus reparos a otro de los componentes de las reformas. “Las instituciones no pueden ser islas”, acotó.



Además, tanto Villamar como Jeannine Cruz (Creo) mantienen sus reparos a la propuesta de transformar en un órgano bicameral al Parlamento, que es el tercer componente del proyecto.



La intención de la presidenta de la Comisión, Elizabeth Cabezas (exAP), y de la vicepresidenta, Wilma Andrade (AP), es que en el informe para el debate en el Pleno se envíe el proyecto de reformas constitucionales tal como fue planteado por el Comité.



Cabezas argumentó que no se prende “endosar la responsabilidad de los temas al Pleno” sino de permitir que todos los 137 legisladores presenten sus observaciones. “No es prudente seguir dilatando este informe”, apuntó.



Sin embargo, esta opción está sujeta a los consensos dentro de los ocho integrantes de la mesa parlamentaria. Incluso en la propuesta para eliminar el Consejo de Participación (Cpccs), Carlos Cambala (AP) expresó su desacuerdo con la posición de la mayoría para acoger la principal propuesta del Comité.



"El Cpccs es un mecanismo perverso que afectó al sistema democrático (...). La participación ciudadana fue solo un discurso, luego fue manipulada", replicó Andrade.



Entretanto, la Comisión apoyó una moción del asambleísta Muñoz para exigir al titular de la Asamblea, César Litardo (AP), que convoque al Pleno para la aprobación de las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Allí se plantea definir el número de votos para la aprobación de las reformas constitucionales, que no está definido en la norma suprema.