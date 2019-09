La Comisión Anticorrupción pide al Estado que solicite una reparación a Odebrecht por los últimos 30 años

LEA TAMBIÉN

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) reaccionó al mensaje a la nación emitido por el presidente de la República, Lenín Moreno, en donde pidió una reparación integral a la empresa brasileña Odebrecht y adelantó que mientras dure su periodo no suscribirá contratos con la firma. El mandatario también solicitó a la organización que colabore con la justicia, para “recuperar el dinero” producto de actos de corrupción.

La CNA, a través de un comunicado difundido este viernes, 6 de septiembre del 2019, señaló que tal determinación es importante y acertada. Sin embargo, la Comisión considera que también se debería adoptar una disposición para que cualquier deuda del Estado ecuatoriano a dicha empresa “tendrá que ser imputada a la reparación de Odebrecht”.



Además, la CNA advirtió que la reparación que se le exija a la empresa debe tomar en cuenta todo el tiempo que esa entidad permaneció en el país, es decir, las tres últimas décadas. Según la organización, “en ese periodo Odebrecht contrató con las instituciones del Estado por alrededor de USD 5 000 millones de dólares”.



Asimismo, la Comisión expresó que las autoridades de Control "no pueden excluir las acciones civiles y penales" en contra de la empresa brasilena, ni tampoco contra el BNDES (Banco de Desarrollo del Brasil), entidad que habría financiado varias de las obras dolosas en Ecuador.



Además, piden que la empresa difunda la lista de funcionarios que fueron coimados a cambio de contratos. “El Estado ecuatoriano deberá exigir a la empresa extranjera para que proporcione la lista de los funcionarios que recibieron cohechos y coimas en todos los contratos que estuvieron a su cargo”.



Germán Rodas, coordinador de la CNA, sostuvo que la reparación de Odebrecht no pasa solamente por el pedido de un monto determinado o de una declaración de excusas por su conducta inescrupulosa, sino por “la evaluación pormenorizada de cada uno de sus contratos a fin de que la reparación sea, en efecto, integral y no se constituya en el pago de una franquicia de la corrupción”.