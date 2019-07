Comisión Nacional Anticorrupción pidió participar en el proceso de reparación con Odebrecht

LEA TAMBIÉN

La dirigencia de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) solicitó a la Procuraduría que se les permita participar en el proceso de reparación integral que el Estado lleva adelante con la empresa Odebrecht.

El anuncio lo hizo Germán Rodas, coordinador de la CNA, este jueves, 26 de julio del 2019. El representante dice que se deben transparentar los contratos suscritos con la firma brasileña en los últimos 30 años, por lo que se requiere un análisis técnico para la reparación integral.



"Se deben transparentar las cuentas de los últimos 30 años, son USD 5 000 millones en contratos, la reparación debe ser resultado de un estudio prolijo", indicó.



Rodas agregó que la Comisión seguirá cumpliendo con su tarea de veeduría y se refirió a la situación de Jorge Rodríguez, quién renunció a formar parte de esa instancia.



El coordinador de la CNA indicó que le pidieron a Rodríguez reconsidar su decisión. Además, señaló que aún existen "rezagos del correísmo que deben ser extirpados" para combatir la corrupción.



Además, señaló que es "indispensable enfrentar la crisis del modelo de salud", no solo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sino en todo el sistema público.



Asimismo, Rodas dijo que las 17 denuncias de casos de corrupción que ha presentado la CNA no han pasado de indagación previa en la Fiscalía.



Mesias Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) reiteró que se le pidió a Jorge Rodríguez reconsidar su renuncia. " Ecuador antes que restar necesita sumar", sostuvo.



Sin embargo, manifestó que está decisión no supone un resquebrajamiento de la CNA. "Seguirán las investigaciones en los temas de salud, Odebrecht, hidroeléctricas", indicó el dirigente.