Comisión Anticorrupción: 18 entidades públicas habrían suscrito contratos con empresas fantasmas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) denunció presuntas irregularidades en contratos de instituciones públicas con empresas fantasmas, a través de facturas falsas.

Jorge Rodríguez, uno de los miembros de la organización, señaló este jueves 25 de abril del 2019, que la investigación se inició luego de que el Servicio de Rentas Internas (SRI) denunciara la existencia de 567 empresas fantasmas, que habrían sido creadas para emitir facturas falsas, con el objetivo de encubrir la salida de dinero de las instituciones públicas.



La CNA solicitó los informes al SRI, para hacer un cruce de bases de datos y determinar qué instituciones públicas suscribieron contratos con esas empresas. Según Rodríguez, gracias a la intermediación de la Presidencia de la República se pudo acceder a esos documentos, que tenían carácter de reservados.



Con base en un muestreo que consideró transacciones entre el 2012 y 2016, la CAN detectó 39 casos de contratación pública con empresas falsas. Juan Guarderas, otro de los miembros de la Comisión Anticorrupción, sostuvo que 18 instituciones públicas habrían realizado adquisiciones a 22 empresas fantasmas, produciendo un perjuicio para el país que bordearía los USD 28, 6 millones.



Según Rodríguez, el Gobierno Provincial del Guayas sería la entidad que más contrató con este tipo de empresas, sumando 14 contrataciones, entre el 2012 y 2016. “Llevamos dos años de este Gobierno y no hay ni un solo detenido por la facturación fraudulenta. En este Gobierno se siguen emitiendo facturas de esa naturaleza”, sostuvo.



A criterio de la CNA, los auditores internos de las instituciones públicas habrían confabulado para perpetrar estas irregularidades. “De las 9 600 organizaciones estatales, casi todas tienen auditor interno, que administrativamente depende de cada entidad pública, pero técnicamente dependen de la Contraloría General del Estado. Ya no hay auditores internos en el país, todos son parte de las mafias, que en el sector medio se están llevando la plata, a través de la facturación falsa”.



La Comisión Nacional Anticorrupción anunció que presentará esta denuncia en la Fiscalía General del Estado, para que se profundice las investigaciones en torno a las 567 empresas fantasmas detectadas por el SRI. Según Jorge Rodríguez, habría cerca de 10 000 personas vinculadas a la contratación de insumos para la administración pública mediante facturación falsa.



Puso como ejemplo el caso de hospitales, en los que se habrían adquirido insumos a un intermediario, al doble del precio de quien hizo la importación o de la firma que produjo los determinados productos. “Eso estamos presentado a la Fiscalía, para que haga las verificaciones correspondientes y llame la atención a los auditores”.



Estas son las instituciones que habrían contratado con empresas fantasmas, según la Comisión Anticorrupción:



-Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Sur Valdivia

-Comando de Educación y Doctrina

-Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo

-Cuerpo de Ingenieros del Ejército

-Dirección Distrital 17D08 Parroquias rurales Conocoto-La Merced del Ministerio de Inclusión (MIES)

-Dirección Distrital de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas-Guayas

-Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP

-Empresa Pública Vial Provincial de Los Ríos

-Empresa Pública Zona de Infraestructura Logística y de Competitividad EP-Zona ILCO

-Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo

-Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana

-Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro

-Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Sebastián De Yuluc

-Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Los Ríos

Gobierno Provincias del Guayas

.Instituto Nacional de Preinversión

-Ministerio del Interior- Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones