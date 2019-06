Comisión analiza 273 impugnaciones en el proceso de selección de administradores zonales de Quito

LEA TAMBIÉN

El 1 de julio del 2019 se conocerá la lista de los nueve administradores zonales del Distrito Metropolitano de Quito que saldrá como resultado del proceso de selección, a cargo de la Secretaría de Coordinación Territorial del Municipio.

Hasta el viernes 21 se recibieron las impugnaciones y, según la Secretaría, se completaron 273, que están siendo analizadas por el equipo técnico a cargo del proceso.



Está previsto que entre el martes 25 y el miércoles 26 termine esa tarea y se conozcan los nombres de los mejores puntuados, quienes quedarán luego de la revisión de las impugnaciones.



La Secretaría informó que hay casos de empate de calificaciones, por lo que estos se definirán luego de que los candidatos se entrevisten con el secretario de Coordinación Territorial, Juan Sebastián Medina, y el alcalde de Quito, Jorge Yunda.



En total, en el sistema se registraron 984 inscripciones inicialmente, pero 319 fueron eliminadas de forma automática, por no cumplir con el puntaje mínimo necesario que era de 105 puntos. Es decir, que se retiraron los nombres de quienes registraban puntajes de 104 o menos.



Mujeres, personas con discapacidad, GLBTI o de nacionalidades indígenas tienen puntos adicionales.



Los restantes 665 fueron sometidos a una verificación y en ese proceso se determinó que en 98 casos hubo registros por más de una vez y solo fue considerada la primera aplicación.



Fueron descalificados los postulantes que no entregaron documentación completa o cuyos formatos no coincidían con los requisitos que constan en la convocatoria al concurso.



Todos los participantes podrán revisar el estado de su inscripción a través de la página web www.quito.gob.ec. Estos resultados se encuentran organizados según la administración zonal: Eloy Alfaro (sur), Eugenio Espejo (norte), Los Chillos, La Delicia, Manuela Sáenz (Centro Histórico), Quitumbe, Tumbaco, Calderón y Administración Especial Turística La Mariscal.