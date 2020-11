Comisión recomienda adjudicar seguro de Petroecuador a oferta más alta

La Comisión Técnica designada por Petroecuador dentro del proceso de licitación para la contratación de la póliza de seguro de todo riesgo petrolero resolvió recomendar la adjudicación a Hispana de Seguros, que planteó la oferta más alta dentro del proceso.

Petroecuador deberá analizar los resultados y el viernes 6 de noviembre del 2020 dar a conocer la decisión final, de acuerdo con el cronograma publicado en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).



De acuerdo con esa información, la firma estatal estableció un presupuesto referencial total de USD 54 909 249 sin IVA (o de USD 61 498 358 con IVA).

En el proceso, que se inició el 15 de septiembre pasado, han presentado sus ofertas tres interesados con valores dentro de esos montos: Seguros Sucre presentó una oferta de USD 59 905 001,23 con IVA; Latina Seguros una de USD 57 676 297,28 con IVA y finalmente Hispana de Seguros una de USD 61 385 423,95 con IVA.



De acuerdo con el informe de la Comisión Técnica, Hispana recibió la más alta calificación con 97,06 puntos. De ellos, 60 fueron por la oferta económica, el mayor puntaje y máximo otorgado en esa categoría, pese a que el valor es más costoso que el de las competidoras.



Esto, además, pese a que en la página 52 de las bases del concurso se indica que: a menor oferta más alto el puntaje.



Un juez ordena al Sercop dejar din efecto las observaciones al proceso



El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) dejará sin efecto el oficio emitido el pasado 28 de octubre en el que hizo tres observaciones a Petroecuador, por supuestos vacíos en el proceso de contratación de un seguro petrolero.



En ese documento, el ente dispuso a la empresa estatal un plazo de cinco días para solventar las observaciones. Mientras tanto, la petrolera no podía realizar ningún acto administrativo dentro del proceso. Uno de los hallazgos fue que en la documentación publicada por la entidad contratante "no existe documento alguno que evidencie el desglose y enumeración de cada obra, bien o servicio que conforman el objeto contractual.



Ahora, el Sercop informó que dio marcha atrás, tras ser notificado el 4 de noviembre del 2020, con la disposición de dejar sin efecto el oficio del 28 de octubre. Además, el juez le dispuso que se abstenga de emitir actos administrativos y cualquier tipo de gestión encaminada a suspender el procedimiento de contratación de seguros.



Antecedentes del proceso



Petroecuador contrató las actuales pólizas vigentes de seguros de Todo Riesgo Petrolero, Responsabilidad Civil Marítima y Responsabilidad Civil no Marítima el 25 de diciembre de 2014 con un plazo de 730 días con la empresa Seguros Sucre S. A., desde entonces se han solicitado 16 extensiones para mantener la cobertura sobre los bienes y riesgos por responsabilidad civil de la empresa.



La décimo séptima extensión fue confirmada por la empresa Seguros Sucre S. A., según información de Petroecuador, con cobertura desde el 15 de agosto de 2020 hasta por 183 días a partir de dicha fecha.



Entre diciembre de 2016 y agosto de 2020 se han realizado cuatro procesos a través del portal de compras públicas para contratar nuevas pólizas de seguros, que no han terminado en la contratación de la misma u otra empresa de seguros.