Comercios de Ipiales y Pasto no aceptan dólares en efectivo

La ecuatoriana Rosa Herrería se sorprendió cuando no le aceptaron los dólares con los que quería pagar los víveres, ropa y juguetes que adquirió en una tienda de Ipiales, Colombia, el 17 de enero del 2019.

La encargada de una de las cajas del almacén Alkosto le informó que desde finales del 2018 solo reciben pesos colombianos o tarjeta de crédito o débito. Esta es una de las cadenas comerciales más grandes del vecino país.



Herrería recuerda que en ocasiones anteriores no tuvo inconvenientes para cancelar con la moneda estadounidense.



Esta medida tiene relación con los operativos que realizan funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para controlar el origen de los dólares.



Así lo explica Luis Martínez, jefe del almacén Estrella Express, otro punto de venta de productos para el hogar. Él comentó que si bien están permitidas las transacciones mercantiles en pesos y en dólares, al recibir la divisa norteamericana que circula en Ecuador se debe someter al comprador a un engorroso trámite.



Este proceso incluye solicitar su nombre, lugar de procedencia, actividad a la que se dedica, entre otros detalles que deben ser verificados en su tarjeta de identificación y con un formulario que se debe llenar.



Es por ello que varios locales de venta de productos o servicios han preferido simplificar los trámites y ofrecer sus productos solamente en la moneda colombiana.



“A veces, apenas por la venta de un refresco hay que hacer una indagación que resulta molestosa para los compradores y vendedores”, asegura.

El 75% de los 12 000 negocios registrados en Ipiales son tiendas y almacenes. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO



Esta medida también sorprendió a otros ecuatorianos que visitaban este mes almacenes, restaurantes y tiendas de Ipiales y Pasto. Estas urbes del sur de Colombia son los destinos preferidos de los compatriotas que viajan por compras.



Rosa Herrería tuvo que abandonar la fila y buscar una entidad financiera para cambiar dólares por pesos. Mientras que su hermana Margoth canceló con tarjeta de débito.



Según un estudio del Observatorio la Cámara de Comercio de Ipiales (CCI), hasta el 2018 cruzaban por el Puente Internacional de Rumichaca unos 9 000 visitantes entre viernes y domingo.



Para esta entidad, los ecuatorianos -sus clientes principales-, llegan cada vez con una moneda de mayor poder adquisitivo.



John Jairo Suárez, jefe de planificación y proyectos de la CCI, calcula que el 75% de clientes utiliza tarjeta para realizar compras en Ipiales.



Él considera que el dinero plástico es más seguro que llevar efectivo. Además, garantiza una cotización al precio oficial, mientras que los cambistas de la calle ofrecen cifras menores, de acuerdo con la oferta y demanda cotidiana.



Para Raúl González, residente en Ibarra, es complicado manejar pesos, pues no conoce bien esos billetes y puede equivocarse al pagar.



“El sector comercial busca ofrecer un servicio cómodo y ágil a nuestros vecinos, que son el motor de nuestra economía”, señala Martínez.



Incluso asegura que algunas veces se dejan de lado los trámites cuando son adquisiciones de montos pequeños.



De acuerdo con la Resolución Externa Nº 1 del 2018 de la DIAN, las operaciones mercantiles en Colombia, entre residentes de ese país, solo deben hacerse en pesos.



Esta medida incluye a los extranjeros que viven en esa nación por más de seis meses. Mientras que los no residentes pueden realizar transacciones en la moneda estadounidense. Sin embargo, se aclara que la facturación debe ser en esa misma divisa (en dólares).



Un funcionario de la DIAN asegura que se realizan visitas periódicas a los establecimientos comerciales. Solo en Ipiales hay 12 000 empresas registradas ante la CCI. De ellas, el 75% son tiendas y almacenes.



Cuando los encargados de los locales comerciales no pueden justificar la procedencia del dinero foráneo se lo retiene hasta que lo hagan. En uno de los últimos operativos se confiscaron USD 20 000.



El control de la moneda extranjera no es nuevo. Sin embargo, en los últimos meses aumentaron los operativos.



Esta medida es una de las recomendaciones que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual Colombia es cooperante, para combatir el lavado del dinero y el financiamiento al terrorismo.



Esta medida trae beneficios colaterales. Los cambistas de dinero de los dos países miran con satisfacción que los turistas deban cambiar las divisas al entrar y salir.



En el lado ecuatoriano hay 140 y en el colombiano, 170. Uno de ellos es Jaime Yánez, que se dedica al cambio de divisas en Ipiales. Comenta que trabajan con pesos, dólares y euros. Ellos están supervisados por la DIAN y la CCI.