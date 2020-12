Comercio y turismo de Portoviejo se reactivaron con la Navidad

Las luces y los adornos navideños han dinamizado el comercio del centro de Portoviejo, en Manabí.

Desde la semana anterior, cuando se iluminó la avenida Universitaria, en el sector ha habido más movimiento de personas, quienes acuden a tomarse fotos con las más de 230 figuras navideñas y 165 guirnaldas de varios tamaños de luces LED.



Los negocios del sector han aprovechado esas visitas para vender ropa, juguetes, bisutería, adornos navideños, comida, entre otros. Hay más de 1 000 comerciantes ubicados en la Universitaria, desde las calles Francisco de Paula Moreira hasta la Che Guevara y calle Alajuela, que tiene un centro comercial popular y un área donde se venden alimentos.



Las agencias de turismo, en cambio, han incluido en sus paquetes recorridos nocturnos por Portoviejo para los feriados de Navidad y Año Nuevo. El paquete de dos días incluye un tour por el centro histórico, parques La Rotonda y Las Vegas y un restaurante típico. Al siguiente día se visita la playa de Crucita, donde se puede practicar parapente.



Hasta el momento se ha registrado un 15% de reservaciones en las agencias, según la Cámara Provincial de Turismo de Manabí. Se han reservado 203 camas, de las 1 350 plazas. La mayoría escogió la playa de Crucita.



La Asociación de Comerciantes de Portoviejo cree que venderán un 60% menos que el año anterior. En diciembre del 2019 cerraron con USD 1,5 millones. Durante la semana anterior vendieron 80 000. “Es una cifra buena, si se considera que aún las personas no han recibido el decimotercer sueldo”, señaló Washington Loor, presidente del gremio.

Los comerciantes de la calle Alajuela ofrecen ropa, zapatos, artículos navideños y otras mercancías, para aprovechar esta temporada.

Los comerciantes de la calle Alajuela han atendido a más clientes desde el fin de semana, aunque no se compara con la cantidad del año pasado. Carlos Galarza vende batidos y jugos en esa vía. Afirmó que cada noche recibe al menos tres clientes. “A las 19:00 o 20:00 ya se cerraba porque no había ventas. Ahora, algo se hace. Hemos pensado hacer promociones para que nos compren”.



Bertha Suárez visitó el lugar el fin de semana. Sin embargo, no pudo quedarse mucho tiempo porque había más personas y tuvo miedo de contraer el coronavirus.



El alcalde Agustín Casanova señaló que tienen un plan de contingencia para evitar contagios. Por ejemplo, cada 10 metros hay puestos con gel desinfectante y se autorizó a las personas tomarse las fotos desde los vehículos y así mantener la distancia y promover un turismo seguro.



También se creó un equipo de control integrado por cinco agentes de la empresa municipal Portovial, 15 de la Dirección de Control Territorial, 10 militares, 10 agentes municipales, ocho policías y cinco bomberos.



Ellos harán operativos y guiarán a los visitantes para evitar aglomeraciones. “Hay que aprender a vivir con la nueva realidad, no inmovilizarnos”, dijo el Alcalde.



Casanova informó que se invirtieron USD 68 000 en la iluminación. Se tenía planificado hacerlo en los parques La Rotonda y Las Vegas, pero se decidió no asignar más recursos. El objetivo principal es levantar el ánimo de las familias e impulsar la reactivación económica, comentó. “Con USD 68 000 vamos a generar, mínimo tres veces más en inversión para reactivar la economía”.



El comerciante Fabricio Zambrano, de la exzona cero de Portoviejo -la más afectada por el terremoto del 2016- opinó que este año se debieron priorizar obras de regeneración urbana. “Nosotros no nos hemos podido reactivar porque los trabajos del Plan Priza no terminan y cuando acaben no nos dejarán asfaltado”.



Sobre ese plan, se tiene previsto que la obra del soterramiento de cables se entregue el 20 de diciembre. Luego, el Municipio deberá asfaltar y colocar bordillos.