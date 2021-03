Comercio autónomo crece en Quito y la reubicación no se concreta

Están por todos lados, en las esquinas, en las veredas y en las vías más concurridas. Los vendedores autónomos se toman las calles de la capital.

El Cabildo quiteño ha ofrecido en reiteradas ocasiones reubicarlos, sin embargo, el tema aún no se concreta. La última acción para enfrentar el problema fue un acuerdo con los vendedores de la calle Loja, del barrio San Roque (Centro).



César Díaz, secretario de Seguridad, señala que la disposición del alcalde Jorge Yunda fue la conformación de una mesa técnica. En ese espacio están la Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Agencia Distrital de Comercio (ACDC) y las secretarías de Seguridad y de Territorio.



El primer acuerdo fue la disposición de reubicar a cerca de 300 comerciantes del Centro. Hay tres espacios: el mercado de San Roque, la plaza 1 de Mayo y el mercado San Francisco.



Hasta el momento, según la Asociación de Defensa del Mercado San Roque, solo se ha decidido la reubicación de 100 personas que trabajaban en la calle Loja, junto al mercado. Miriam Puco, integrante de ese colectivo, dice que aún se está definiendo cómo hacerlo.



El número de comerciantes autónomos en Quito es incierto. Tanto el Municipio como las asociaciones no cuentan con un dato certero. Lo que sí es seguro es que aumentó por los efectos de la pandemia.



Díaz manifiesta que es complicado establecer el número de comerciantes autónomos, porque muchos de ellos trabajan en varias zonas y en días diferentes. Solo en el Centro se habla de 300 comerciantes.



En San Roque están los comerciantes históricos y los nuevos. “El Alcalde ofreció que se trabajará con ambos. La reubicación empezará con 100 que estarán en una plataforma en el colegio ubicado en la Mariscal Sucre y Loja”, dice Puco.



Carlos Chicaiza, dirigente de la Federación de Comerciantes Autónomos de Pichincha, dice que no hay un censo sobre el comercio autónomo. En esa federación, por ejemplo, hay cerca de 3 000. De ellos, 789 están regularizados. El resto está a la espera de los permisos.



Carlos Castellanos, otro dirigente y coordinador de la Confederación de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos, habla de que antes de la emergencia había 45 000 vendedores en espacios fijos y semifijos. Ahora, con la crisis provocada por el covid-19 hay más de 65 000.



La ACDC es una de las entidades a cargo del tema. Sin embargo, recientemente hubo un cambio de autoridad. Este Diario buscó un pronunciamiento, pero el equipo de comunicación dijo que habrá una rueda de prensa y que se realizan reuniones con otras dependencias del Municipio.



Díaz señala que en la reunión que mantuvieron la semana pasada, representantes de la ACDC dijeron que hay disponibilidad en los mercados de San Roque y San Francisco.



La mesa técnica también analiza nuevos espacios para la reubicación. La Dirección Metropolitana de Bienes estudia los lugares de propiedad municipal que se podrían ocupar.



Por su parte, la AMC ha detectado 10 puntos con mayor presencia de comercio autónomo: Las Cuadras, Solanda, La Michelena, San Roque, El Tejar, 10 de Agosto, Naciones Unidas, Lizardo Ruiz, Carapungo y el parque de Calderón.



Los operativos continúan. Desde el inicio de la pandemia, la AMC ha emitido 1 082 actos por ventas en lugares que no están permitidos.



La preocupación de las autoridades municipales son las aglomeraciones en las zonas de comercio no regularizado. Entre marzo del 2020 y el viernes pasado, el ECU-911 registró que el 18% de las alertas fue en el Centro Histórico.