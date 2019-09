Comerciantes planean contratar fletes y hasta realizar transbordos

LEA TAMBIÉN

La medida del Hoy no circula que aplicará el Municipio de Quito desde el 9 de septiembre de 2019 le tiene preocupado a Carlos Lincango, quien trabaja junto a su madre Lourdes Yajamín en un negocio de venta de flores en el Mercado América, en el centro-norte de Quito.

Ellos son asociados a la organización Flor del Norte y para dinamizar su actividad, adquirieron un camión en el cual transportan sus productos desde Cayambe hasta el mercado del barrio América. Lo que no se vende allí, luego se ofrece el fin de semana en el Mercado de Calderón.

“No podemos dejar de vender. Estamos incluso pensando en contratar fletes para que nuestra flor no se estropee. Ojalá no pase de los USD 60 el alquiler”, dice Lincango.



Para Etelvina Cóndor, presidenta de la Asociación Flor del Norte y que agrupa a 32 miembros, la medida municipal va a golpear su actividad, que ya ha sido mermada por las bajas ventas. “A las 03:00 nos tocaría estar en el mercado para que el carro pueda salir con tiempo. Creo que mucha gente va a endeudarse para adquirir otro carro, porque no pueden dejar de producir”.



Según Mario Ortiz, de la Cooperativa Tarqui N°3 que agrupa a 21 socios, la carrera corta a bordo de un camión se oferta en USD 30. “Un viaje a Cayambe cuesta 150 solo la ida, e incluye dos personas para que carguen y descarguen. Se cobra, además, 20 la hora el tiempo de espera”, explica Ortiz y añade que el día que no pueda circular por la medida municipal, lo dedicará al mantenimiento de su vehículo.



Para Mariana Caizaguano, vendedora de frutas en el Mercado de Santa Clara, los comerciantes no han discutido el tema porque se han dedicado a tiempo completo a su actividad. “Yo realizo la entrega diaria de fruta a tres locales especializados en postres y no puedo perder esos clientes. Nos va a tocar alquilar fletes, ojalá no incrementen el valor de las carreras”, señala.

Ayer en el Mercado Mayorista de Ambato Empresa Pública (MMEP), uno de los sitios de expendio más grande de la región, el ambiente era de incertidumbre. Los conductores de las unidades de las cooperativas de transporte están preocupados, especialmente quienes viajan con mercadería a Quito.



Más de 10 000 personas -entre productores, transportistas y comerciantes- compran y venden legumbres, tubérculos, hortalizas, frutas y otros productos. En las 12 hectáreas que integran este centro, entran y salen 5 000 vehículos.



“Cuando se aplique la medida no podré entrar el miércoles que llevo ajo, cebolla y frutas hacia Quito”, dice Jorge Lara, conductor de un camión de la Compañía de Transporte Pesado de Panzaleo.



Hasta esta semana, él ingresaba en la mañana y en la tarde para dejar mercadería en el Mercado Mayorista de Quito. Con la restricción, solo podrá hacerlo pasadas las 21:00.



Crisóstomo Velasteguí, presiente de la Cooperativa Los Andes, asegura que la medida impedirá servir a sus clientes. “Estamos analizando cómo entregar la mercadería, porque se complica atender en los seis turnos semanales”.



Los comerciantes mayoristas de Santo Domingo, en cambio, contratarán camiones cuyo último dígito de placa no coincida con los días de los viajes cuando rija el Hoy no circula. Esta medida la tomaron el fin de semana tras analizar el impacto.



Esteban Toro, dirigente, dijo que la idea es no afectar al consumidor del sur de Quito, donde tienen un espacio de 4 000 m² y comercializan con la carga de 150 comerciantes santodomingueños.



El dirigente de la Federación de Transporte Pesado, Juan Carlos Andrade, indicó que son unos 3 000 vehículos que a diario viajan desde Santo Domingo a Quito con carga.



Una propuesta de los agremiados es que mientras dure la medida se hagan transbordos en los accesos a la capital.