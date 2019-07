Comerciantes de terminales tendrán prioridad en plan de modernización, dice Epmmop

LEA TAMBIÉN

Hugo Vallejo, gerente de terminales y estacionamientos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), informó este domingo 14 de julio del 2019, que en el plan de modernización para las terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén se dará prioridad a los comerciantes que operan en los negocios de las estaciones actuales.

Esto, luego de que los comerciantes protestaran ayer, sábado 13 de julio, en la terminal de Quitumbe, pidiendo que se renueven sus contratos, tras recibir la notificación de finalización de la concesión de los espacios comerciales, en los que se mantuvieron durante 10 años. El contrato termina el martes 16 de julio.



El gerente de terminales y estacionamientos indicó que se definirá una hoja de ruta, conjuntamente con los representantes de las asociaciones de comerciantes, en la mesa de trabajo que se realizará el martes con autoridades municipales que trabajan en el proyecto de renovación de las terminales.



Vallejo señaló que ese día escucharán las propuestas de los comerciantes y con ello podrán definir un cronograma para la intervención en las terminales. Además aclaró que no se trata de un desalojo, sino del cumplimiento legal del término de concesión.

Recordó que en el 2009, cuando se firmaron los contratos, “los comerciantes firmaron y estuvieron de acuerdo con que sacarían el máximo provecho a los locales durante ese tiempo y luego los entregarían, al finalizar la concesión”.



Como medida de sensibilización hacia el alcalde Jorge Yunda, los comerciantes de las terminales de Quitumbe y Carcelén se concentrarán mañana, lunes 15 de julio del 2019, en los exteriores del Municipio de Quito con sus perritos. “Son todos los perritos que se quedaran sin comer si no tenemos un sustento económico”, dijo Ernesto Miño, coordinador de las asociaciones de comerciantes de Quitumbe y Carcelén.



Vallejo además aseguró que, previamente se mantuvo reuniones con los comerciantes para conversar sobre el próximo término de la concesión de los locales comerciales de las terminales.



En la terminal funciona un patio de comidas, bazares, cabinas telefónicas, confiterías, productos de belleza, farmacia, servicio al transportista y artesanías. Los comerciantes piden que no se detengan sus actividades durante la modernización de las terminales. Hugo Vallejo indicó que los trabajos no se podrán realizar en medio de expendio de comidas y que se deben suspender las actividades, ya que la modernización implica obra civil, con derrumbamientos, cambios de tuberías, fumigaciones y levantamiento de trampas de grasa, entre otros.

La obra civil tomará unos 60 días, señaló Vallejo, mientras que el tiempo total de las remodelaciones se establecerá luego de escuchar las propuestas de los comerciantes. La reunión del martes también permitirá establecer un presupuesto, indicó.



Según los datos de la Epmmop, 19 000 personas al día visitan la terminal de Quitumbe y otras 9 000 la de Carcelén. En Quitumbe hay 134 comerciantes, mientras que en Carcelén son 19.



El 17 de julio comenzarán los trabajo de obra civil para ampliar las áreas comerciales en la terminal de Quitumbe y los trabajos de desratización, limpieza de ductos, desagües, etc, en ambas terminales. Los comerciantes de las terminales terrestres aseguraron que no desalojarán sus puestos de trabajo hasta llegar a un acuerdo con el Cabildo. El gerente de terminales de la Epmmop dijo que esperan llegar a un acuerdo para que el proceso de desocupación de los locales se realice con normalidad.



Además indicó que se reforzará el control de ventas ambulantes, con apoyo de personal operativo del Municipio.