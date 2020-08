Comerciantes de la plaza Eloy Alfaro en Salcedo solicitan la reapertura 

LEA TAMBIÉN

Un grupo de vendedores de la Plaza Eloy Alfaro del cantón Salcedo, en la provincia de Cotopaxi, solicitaron al alcalde William Naranjo la reapertura del centro de comercio este lunes 31 de agosto del 2020.

Portando carteles y entre gritos los vendedores esperaron al Burgomaestre en los exteriores del edificio municipal. "Durante la pandemia hemos pedido la reapertura pero no nos escucha. El Alcalde da apertura a otras plazas que son de tierra y no toma en cuenta la nuestra", aseguró Mariela Álvarez, dirigente de de los mercaderes.



La Plaza Eloy Alfaro tiene 600 comerciantes catastrados que comercializaban hortalizas, legumbres, carnes, productos no perecibles, ropa, zapatos y otros productos. “La mesa técnica N° 6 debe darnos un informe y si considera la reapertura se lo hará de inmediato. El estado de excepción está por terminarse y vamos a coordinar un trabajo digno y ordenado", indicó el alcalde William Naranjo.