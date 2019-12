Comerciantes piden control de informalidad en Quito

LEA TAMBIÉN

Están por todos lados: en las plazas, en las vías peatonalizadas, en las veredas e incluso en la calzada. Con la llegada de la Navidad, la presencia de vendedores ambulantes en las calles, sobre todo en el Centro Histórico, se agudizó.

A lo largo de la calle General Mires y la José Joaquín de Olmedo, el fin de semana se ubicaron 60 comerciantes informales que ofrecían ropa, juguetes, galletas y más. La gente no tenía por dónde circular y el paso vehicular se complicó.



Los gritos de los vendedores por atraer clientes aturdían a los visitantes: “Tres pares de medias por un dólar”, “pantalones a tres”, “calentadores a diez”, se escuchaba.



La presencia de los ambulantes afecta directamente a los comercios formales. Solo en el Centro Histórico hay registrados 6 812 locales comerciales.



Patricio Jara es uno de los cientos vendedores que estas semanas se ubican en la calle Chile. No tiene espejos, pero utiliza las ventanas de los locales formales para que los compradores se prueben las prendas y vean cómo les luce.

Cuenta que hasta noviembre salía únicamente los fines de semana, pero como se acerca Navidad, sale todos los días.



En un sábado logra vender hasta USD 100. Mientras que quienes atienden en los negocios formales no venden ni la mitad. Por eso la indignación de los dueños de los establecimientos. Yajaira Maldonado atiende en un local de venta de zapatos en la zona y cuenta que las ventas no han subido a pesar de la temporada.



Responsabiliza a los vendedores ambulantes del sector, quienes ofrecen precios mucho más económicos, pero en base a lo que ella llama “competencia desleal”. Venden prendas desde USD 1, pero no pagan renta ni servicios básicos ni declaran impuestos.



Por esa razón, la mañana de este lunes 16 de diciembre del 2019 los representantes de los Centros Comerciales del Ahorro, vendedores y dirigentes de la organización Defensa del Centro Histórico realizaron una protesta en la Plaza Grande, frente a la Alcaldía. Pidieron al Municipio que tomase medidas frente al incremento de las ventas informales.



Lo hicieron a nombre de las 3 600 personas que laboran en los Centros Comerciales del Ahorro, así como de los dueños de inmuebles, arrendatarios, comerciantes formales y proveedores.



Afirman que la peatonalización del Centro Histórico les ha perjudicado, ya que la gente tiene menos alternativas de movilidad para llegar al sector.



Demandan eliminar la resolución 0046, del 8 de mayo del 2019, ya que según ellos la peatonalización no fue socializada con los comerciantes.



También pidieron que se solucione definitivamente el problema de las escrituras de los Centros Comerciales del Ahorro. Además, que se lleven a cabo proyectos sostenibles en coordinación con la comunidad, garantizar la permanencia de los pequeños y medianos empresarios, mercados y talleres de oficio.



Ángel Mendoza, directivo del centro comercial Granada, manifestó que en el 2003 dejaron de trabajar en las calles tras suscribir un acuerdo con el Municipio. Ahora, el problema radica en que las vías están invadidas de informales y la gente de los centros comerciales se va a la quiebra.



“Las ventas bajaron un 80%. Con las protestas de octubre nos fue mal y esperábamos recuperarnos en diciembre, pero la informalidad no nos permite”, señala.



En la manifestación de ayer participó gente de los establecimientos Montúfar, Hermano Miguel, San Martín, Ipiales, Granada, entre otros. “Hace años vendíamos como promedio USD 100 al día. Ahora apenas 30 o nada”, acota Mendoza.



Temen que otros comerciantes se instalen en las calles.



Su mayor preocupación radica en que entre el domingo y ayer, personas desconocidas llegaron al sector y pintaron marcas en las aceras de las calles Chile, Imbabura y Cuenca, para delimitar la ubicación de los vendedores informales en la vía pública.



Los dueños de los locales formales observaban asustados lo que pasaba. Con tristeza, la dueña de un almacén de ropa manifestó que se volverá al mismo desorden y caos de hace 16 años. “Nos perjudican a quienes pagamos impuestos y arriendos. De por sí las ventas eran bajas, ahora peor”.



Mientras se realizaba el plantón, los dirigentes mantuvieron una reunión con los directivos de la Secretaría de Seguridad y de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).



Trazaron una hoja de ruta y una vez que el alcalde Jorge Yunda la analice, la darán a conocer a la ciudadanía.



Por su lado, la AMC informó que se comprometió a evitar que se instalen ventas informales en los alrededores de los Centros Comerciales del Ahorro. Además, se analizará la colocación de vallas en las vías principales para evitar la ubicación de informales.