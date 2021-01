Comerciantes y operadoras esperaban más afluencia en terminales de Quito

La expectativa en las dos terminales interprovinciales de Quito durante el feriado del fin del 2020 y comienzo del 2021 era la misma: contar con clientes. Sin embargo, no se cumplió.

En la estación de Carcelén, en el norte de la urbe, Idelisa Toledo, quien lleva cinco años trabajando en el lugar, con un suspiro, mencionó que las ventas fueron casi nulas. La jornada en el puesto de comida en el que labora se extiende de 06:30 a 19:30 y, pese a ese largo lapso, no vio despegar las ventas.



Otra trabajadora, quien prefirió que no se publique su nombre, compartió que las ventas en el puesto de confites en el que atiende, respecto de antes de la pandemia, han bajado cerca de un 50%. Este es el tercer diciembre que la mujer trabaja en la terminal y, sin duda, dice que fue el más bajo. Ni siquiera en Navidad las ventas mejoraron.



En el transporte tampoco sintieron una elevación de la demanda de usuarios. Javier Fuertes, de la Cooperativa Gacela, dio cuenta de que no hubo necesidad de aumentar las frecuencias. La operadora presta el servicio hacia Tulcán, con unos ocho viajes diarios.



A la falta de clientes, en el norte, se sumó una realidad: unas cinco personas sentadas a un costado del acceso a la estación de transporte, solicitando ayudas y con ropa y otros implementos cubiertos por plásticos.



La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó que del 26 de diciembre del 2020 al 1 de enero de 2021 se registraron 92 800 usuarios en las terminales interprovinciales de la capital. De estos, desde Quitumbe salieron 56 700 y de Carcelén, 36 100.



Los picos más altos fueron: Quitumbe, el 30 de diciembre, 10 000 usuarios; y en el norte, el 29 de diciembre, con 13 800.



En Quitumbe, Saraí Rubio, trabajadora de la Cooperativa Baños, detalló que el 30 de diciembre del 2020 fue el único día que registraron una demanda importante y completaron el aforo de los vehículos, del 75%. La operadora tiene 18 buses, apuntó la mujer.



Al igual que en el norte, en la terminal del sur no se cumplieron las expectativas de las ventas. Para Amado Camacho, miembro de la Asociación de Comerciantes Independientes de la Terminal Terrestre, las ventas en el feriado tuvieron una reducción de al menos el 60% respecto del 2019. Coincidió en que solo el 30 de diciembre del 2020 vieron mayor afluencia.



Elvis Ortiz, de 42 años, fue uno de los viajeros. Él, su esposa y sus tres hijas optaron por viajar desde Ibarra, pasando por Quito, hacia Ambato, el pasado 28 de diciembre. El hombre, quien se dedica al comercio, comentó que tanto en el viaje de ida cuanto en el de retorno, faltaron medidas como toma de temperatura y desinfección al subir al bus.

Las fuentes de la Epmmop indicaron que este proceso debe realizarse. En las estaciones se destinó personal tanto de la entidad municipal como de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para el control.