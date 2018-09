Comerciantes exigen respeto a comodato para continuar trabajando en el Mercado Mayorista de Textiles, en Ambato

LEA TAMBIÉN

Los comerciantes del Mercado Mayorista de Textiles y los propietarios de 100 locales comerciales protestaron por las calles de la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, hoy, martes 15 de septiembre del 2018.

Ellos se oponen a la construcción de dos pasos elevados en las avenidas Bolivariana y Julio Jaramillo; porque supuestamente afectaría al comercio de la zona. Además, que se respete el comodato firmado para 30 años de espacio donde actualmente trabajan más de 2 500 comerciantes de ropa al por mayor y menor.

Los protestantes llegaron hasta las afueras del edificio Municipal localizado en el centro de la capital del Tungurahua. ‘No queremos puentes queremos soluciones’ y ‘Queremos trabajar y no quedar en la desocupación’, fueron algunas de las frases que se escucharon.



Una delegación de los mercaderes fue recibida durante la sesión del Concejo Cantonal. Gabriela Carrasco, representante de los moradores y comerciantes de los exteriores del Mercado Mayorista, dijo que si se construye el paso elevado las ventas en los almacenes como librerías, calzado, alimentos y más serán afectados en la comercialización de los productos.



Explicó que rechazan la construcción de los dos puentes elevados. “Este tema no tiene la aprobación de todos los vecinos de la zona, que no se diga que son cuatro negocios los que podrían ser perjudicados”.



El personal de la Policía Nacional armó una muralla para evitar el paso de los protestantes. Janette Pazmiño, representante de la Asociación Ecuador Soberano del Mercado Mayorista Textil, manifestó que no fueron invitados los comerciantes para tomar decisiones sobre la edificación de los pasos elevados.



“Pedimos que se nos respete el comodato donde actualmente funciona el mercado y no se edifique el paso elevado sobre la avenida Bolivariana porque perjudicaría en las ventas, debe usarse vías alternas que si las hay para evitar las congestión vehicular en la zona”, afirmó Pazmiño.



Durante la sesión el alcalde de Ambato Luis Amoroso, explicó que está trabajando por los 400 000 habitantes de Ambato y no por un grupo de personas que son respetables. Contó que en la edificación de los puentes es posible que no se haya socializado con todos, pero lo van hacer próximamente.

Dos pasos elevados no afectan en nada al centro de expendio y a los locales comerciales de la zona. “Lo único que tenemos que intervenir es el informe presentado por el Directorio del Mercado Mayorista y nada más, pero el comodato va a continuar”