Comerciantes informales se enfrentaron con palos y piedras a los agentes municipales y de la Policía Nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un grupo de comerciantes informales se enfrentaron con agentes municipales y de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía en los alrededores del mercado Modelo, en el centro de la ciudad de Ambato, en Tungurahua.

Los vendedores habrían atacado a los uniformados con palos, piedras y basura la tarde de este martes 21 de enero del 2020. El hecho se habría producido al impedir que una mujer, que vende hortalizas y legumbres, se coloque en una de las esquinas del centro de expendio.



Esto habría provocado la reacción de otros vendedores que comenzaron atacar a los agentes del orden. La gresca obstaculizó el paso vehicular en la zona comercial de las calles Eugenio Espejo y Juan Benigno Vela. Mientras los propietarios de los negocios cercanos cerraron las puertas de sus locales por temor a robos y saqueos.

Algunos locales de la zona fueron cerrados por temor a los enfrentamientos. Foto: EL COMERCIO



Juan C. contó que el enfrentamiento entre los policías y vendedores duró varios minutos. Los uniformados se defendieron con los escudos del lanzamiento de las piedras y palos. “Estas peleas son recurrentes en el sector porque no quieren respetar la Ley. Las autoridades deben solucionar este problema”, aseguró.



La seguridad en la zona fue reforzada por los agentes del Grupo Operativo Motorizado (GOM) de la Policía Nacional. Mientras los alrededores del mercado Modelo continúan con vallas metálicas con el propósito de que no se ubiquen los vendedores informales.