Comerciantes y empresarios de Colombia no pudieron cruzar a Ecuador por el puente de Mataje

El encuentro de comerciantes y empresarios de Esmeraldas, Ecuador, y Tumaco, Colombia, que estaba previsto para este jueves 27 de febrero del 2020, en la ciudad de Esmeraldas, no se realizó.

Militares ecuatorianos no permitieron el paso de la caravana motorizada colombiana que llegó hasta el puente sobre el río Mataje, en la frontera entre los dos países. Según Fausto Bedón, jefe de Operaciones de la Frontera Norte de las Fuerzas Armadas, no hubo un comunicado oficial de la cita a las autoridades correspondientes.



Por esta razón, los soldados informaron a los visitantes que solamente podían pasar caminando y tomar un vehículo en el lado ecuatoriano para continuar su desplazamiento hasta Esmeraldas. Bedón explicó que la circulación vehicular está restringida por el puente de Mataje. Únicamente pueden pasar personas en el horario de 06:00 a 18:00.



Jairo Cantincus, miembro de la Junta Parroquial de Mataje, comentó que llegaron 15 vehículos con placas de Colombia desde Tumaco. En ellos venían 30 delegados invitados por la Cámara de Comercio de Tumaco que, junto a su par de Esmeraldas, organizaron el encuentro. También viajaban periodistas de la nación hermana.



La carretera que une a San Lorenzo con Tumaco es un proyecto binacional. En el lado ecuatoriano la vía está lista desde hace dos años. Mientras que en Colombia la obra se entregará en el segundo semestre de este año, según anunciaron las autoridades de ese país.



Edgar Aguayo, presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas, lamentó que no se haya podido realizar la reunión. Sin embargo, considera hay medidas que han sido establecidas para mantener la seguridad en esta zona fronteriza.



De acuerdo con el cronograma de trabajo establecido por las cámaras de comercio de Tumaco y de Esmeraldas, a partir de las 11:15 de este jueves 27 estaba programado un encuentro empresarial de los dos países. También el análisis de la medida del Gobierno ecuatoriano de no considerar al viaducto de Mataje como un paso comercial internacional. Es decir, similar a los puentes de Rumichaca, ubicado entre Carchi y Nariño, y de San Miguel, entre Sucumbíos y Putumayo.



Las medidas de seguridad se iniciaron en el 2018, tras varios atentados terroristas que protagonizaron disidentes de las Farc en el norte de Esmeraldas.



Aguayo y Cantincus coincidieron en que el puente de Mataje, con las debidas seguridades, puede dinamizar el turismo y el comercio regional y permitir el desarrollo de los poblados de las dos fronteras.