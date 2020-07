Siete claves sobre el nuevo esquema de precios para la extra, la ecopaís y el diésel

LEA TAMBIÉN

Los precios de las gasolinas extra, ecopaís, diésel 2 y diésel premium para los segmentos automotriz, camaronero, atunero y otras pesquerías se actualizarán este 11 de julio del 2020. En este proceso, que se hará de ahora en delante de manera mensual, se deberá aplicar un sistema de bandas móviles que permite que el costo fluctúe un 5% hacia el alza o a la baja, según Decreto Ejecutivo 1 054 de mayo pasado.

Para conocer detalles sobre cómo será la aplicación de este mecanismo, este Diario mantuvo el 8 de julio del 2020 una entrevista con José Franco, coordinador técnico de Regulación y Control Hidrocarburífero de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables.



A continuación, precisamos siete inquietudes sobre esta nueva política de fijación de precios.





¿En qué derivados se aplicará el sistema de bandas móviles?

​



El mecanismo de bandas móviles, que permite un alza o baja de hasta el 5% en el precio, se aplicará cada mes en las gasolinas extra, ecopaís, diésel 2 y diésel premium para los segmentos automotriz, camaronero, atunero y otras pesquerías.



¿Cómo funciona el sistema de bandas móviles?

​



La empresa abastecedora, en este caso la empresa pública Petroecuador, debe establecer un margen de más o menos el 5% con relación al precio en terminal del mes anterior de estos productos (extra, ecopaís, diésel 2 y diésel premium).



Con este mecanismo, según Franco, se busca salvaguardar que no se dispare el precio de venta al consumidor final.





¿Cómo se establece el precio en terminal de estos derivados?

​



Para determinar este valor, la empresa pública Petroecuador (abastecedora) debe calcular los costos en los que se incurre para comercializar estos combustibles. Entre otros esto incluye costos de importación de derivados, de producción, de almacenamiento, transporte, despacho.

Influye también el costo promedio mensual del mes previo del crudo West Texas Intermediate (WTI) y del crudo Oriente del mes previo, más los tributos que fueran aplicables.



Actualmente, el precio en terminal del galón de la extra y ecopaís es USD 1,57, el del diésel 2 y diésel premium está en USD 0,86.





¿Qué valores adicionales se consideran para establecer el precio al consumidor final?

​



Al precio en terminal de los derivados se debe sumar el margen de comercialización. Este parámetro se encuentra definido y es fijo para la gasolina extra, ecopaís (USD 0,17 incluido el IVA) y para el diésel 2 o diésel premium (USD 0,13 incluido el IVA).



Esto implicará que el costo que tendrá el galón de la extra y ecopaís no variará entre una estación y otro. En el caso del diésel premium aplicará el mismo principio.







¿Cuál es el escenario para la fijación de los nuevos precios de la extra, ecopaís, diésel 2 o diésel premium de julio?

​



Franco expresó que se prevé que en julio por el precio promedio del barril de petróleo registrado el mes anterior (junio), no haya mayores variaciones en los valores de las gasolinas. Lo del diésel está aún en análisis.



Sin embargo, por disposición del Decreto Ejecutivo 1 054, a partir de julio el precio del galón de la extra y ecopaís no podrá será menor a USD 1,75. En el caso del diésel 2 o diésel premium, deberá ser igual o mayor a USD 1.



En el eventual caso que se aplicará el sistema de bandas móviles en su límite, es decir en el 5%, el precio de los productos podría subir este mes hasta entre 5 y 9 centavos, según el producto, si los costos justifican eso.



¿Desde qué momento regirá el nuevo precio de estos combustibles?

​



A partir de las 00:00 del día 11 de cada mes. La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables realizará operativos para verificar que se cumpla con la aplicación del nuevo sistema de esquema de precios.





¿Cómo se hará la actualización del precio de la súper del sector automotor?

​



Se realizará el 11 de cada mes, pero para este producto no se aplicará el mecanismo de bandas móviles.