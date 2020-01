Combatiente Raúl Padilla: 'En la guerra de 1995 ayudé a enterrar a soldados peruanos'

LEA TAMBIÉN

Mi nombre es Raúl Padilla y soy sargento primero en servicio pasivo. Tengo 45 años. Cuando participé en la guerra del Cenepa tenía 20 y era subteniente de reserva en la especialidad de artillería.

Fui movilizado desde el sector de Arenillas, en El Oro en diciembre de 1994. Me llevaron a Gualaquiza con una pieza de artillería. Me despedí de mi madre en diciembre. No supe de ella hasta abril. No creía que iba a entrar en acción, porque estaba asignado a la Costa y todos sabíamos que había escaramuzas, pero en la selva. Sin embargo, me tocó ir a Base Norte, en Morona Santiago.



Yo era de Quito y no había entrado nunca al Oriente. Cuando me trasladaron me encontré con una flora y fauna del sector que era muy agreste. Los más expertos nos cuidaban e instruían.



Para salir de Arenillas, desmontamos el camión y fuimos trasladados en helicóptero. El arma que usábamos era un M2A2 de procedencia italiana. Tiene un alcance de siete kilómetros y un grado de acción de un kilómetro.



Aquí tengo las fotografías junto con los conscriptos. Les doy importancia a ellos, porque no se sabe qué pasó con ellos. No se sabe si tuvieron los beneficios de la ley como el resto. Eran jóvenes de 18 años a los que no volvimos a ver jamás.



Fui subcomandante de pieza encargado del disparador del cañón. Tengo tres anécdotas. La primera es que un día nos tocó retirarnos luego de una comunicación de radio en la que nos advertían la presencia del enemigo a 500 metros.



Para mover este cañón se necesitan 12 personas. Además, teníamos los equipos de dotación y 100 ojivas. Ese día nos metimos selva adentro con partes del cañón, como el disparador de la artillería. Fue algo muy duro.



La segunda anécdota se dio cuando nos indicaron que teníamos que derribar un blanco. Vimos las coordenadas que nos enviaron por radio. Las volvimos a revisar y no podíamos creer. Ese objetivo que teníamos que destruir éramos nosotros mismo. Por una imprecisión del personal de Inteligencia casi nos dan de baja.



La tercera anécdota es diferente. Llegué a Base Norte dos días después de que las fuerzas especiales abatieran a soldados peruanos. Me tocó ayudar a enterrarlos y vi el poder destructivo de las armas. Eran cadáveres envueltos en ponchos de agua. Entre las víctimas había un subteniente peruano, porque tenía una carta de aceptación para un curso de pilotos.



También estaban dos soldados. Nosotros rezábamos en memoria de estos camaradas de armas. Yo me acuerdo que hice una cruz y puse flores del sector tratándolos con respeto. Los enterramos en una ladera. Luego entró Cruz Roja y los evacuaron.