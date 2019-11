El combate a la pesca ilegal es el punto principal de la Ley de Pesca

LEA TAMBIÉN

La Asamblea inició el jueves 21 de noviembre del 2019, el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. En la sesión participaron los dirigentes de las diferentes asociaciones y cámaras del sector pesquero y acuícola.

Rafael Trujillo, director de la Cámara Nacional de Pesquería, dijo que el sector genera más de USD 4 800 millones en exportaciones junto a la acuicultura. “No es posible que se lo siga manteniendo como un apéndice de otras carteras de Estado”, señaló.



Para el directivo, la aprobación de la Ley de Pesca es urgente porque el mes pasado la Unión Europea impuso una tarjeta amarilla al país por no contar con una norma actualizada, lo cual podría generar a futuro un bloqueo en los envíos.



Además, Trujillo apoyó la creación de un consejo consultivo de acuicultura y pesca.



El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, señaló con anterioridad que la iniciativa tiene tres pilares: sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas, protección del medio ambiente y creación de un sistema de manejo responsable de los recursos.



Los dirigentes de los gremios pesqueros y acuícolas afirmaron que la Ley vigente desde 1974 estaba sujeta a los requerimientos de la época, pero que, actualmente, el mercado requiere que responda a los principios de sostenibilidad y sustentabilidad, y que contribuya al combate de la pesca ilegal.



Luigui Benincasa, de la Asociación de Atuneros del Ecuador, y Alfonso Delgado, representante de siete pesquerías a escala nacional, pidieron que no se dé paso a la Agencia de Control y Regulación porque duplicaría funciones con el ente rector en esta materia. El sector considera que se debe crear un Ministerio de Pesca, con cuatro subsecretarías: control, pesca, acuacultura y sanidad e inocuidad.



Las cámaras también plantearon que no se permita la importación de pesca para procesos. Además, los gremios piden que se garantice el derecho a la defensa en los procesos administrativos, investigación y condiciones para el emprendimiento.



Dentro de los puntos novedosos del proyecto están la creación del sistema nacional de acuicultura y pesca; el fondo nacional de investigación acuícola y pesquero para financiar planes, programas, proyectos de investigación; los procesos para la trazabilidad de la cadena productiva; el registro de permisos y autorizaciones; capacitación; y asistencia técnica.