Comandante de la Policía: ‘No cabe la subordinación de la fuerza pública a una autoridad local’

El comandante de la Policía, Patricio Carrillo, habló sobre el pedido que hizo la Alcaldesa de Guayaquil, frente al posible cambio de etapa en el Ecuador ante la propagación del covid-19.

En medio de la emergencia por el coronavirus, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dijo que la Policía y las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas a la autoridad local. ¿Cómo ha visto esta propuesta como comandante general de la Policía?



Lo que está haciendo el Gobierno y el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional es buscar un empoderamiento en los territorios, para la toma de decisiones. Pero esto no pasa por utilizar a las instituciones, sino por saber qué hacer y basarse en evidencia e información para adoptar tal o cual medida. Se supone que los criterios técnicos-científicos son los que nos están llevando a pasar de una fase de aislamiento total a una fase de distanciamiento social. En cuanto a la utilización de las instituciones, la cosa no va por allí. La Policía es una institución desconcentrada, está presente en todo el país, tiene un canal de mando. Hay comandantes que se alinean a las políticas operativas.



La Constitución (art. 159) dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes, y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. ¿Eso debe prevalecer?



Esto pasa por principios de legalidad, por acciones operativas y toma de decisiones. Es decir, nosotros estamos en el territorio, cooperando, integrándonos en la toma de decisiones, transfiriendo información, porque eso es importante. Lo fundamental es que las autoridades tengan instrumentos, tengan indicadores para hacer un control antes de pasar a la otra medida, pero también para escenarios posteriores.



¿Cómo está su relación con la Alcaldesa de Guayaquil?



Yo no me he comunicado, porque no me corresponde. Esto le corresponde más al Ministerio de Gobierno. Pero nosotros tenemos en Guayaquil tres oficiales con el grado de generales. Está la jefa de Estado Mayor, Thania Varela; el comandante de la zona, Víctor Aráus; y el Director Nacional de la Policía Judicial, Geovanny Ponce. Estamos trabajando para sacar adelante esto, porque aquí todos debemos colaborar en realidad y esas decisiones no pasan porque estemos subordinados, sino más bien porque son decisiones que se toman en función de la información.



¿Cuántos policías están operando en Guayaquil?



Guayaquil es una zona especial. Tenemos una estructura fortalecida con Policía preventiva, investigativa y de Inteligencia. Además, tenemos desconcentrados los servicios administrativos. El número de policías es fuerte. Antes de la crisis teníamos de 7 000 a 8 000 policías. Una vez que ya empezó la pandemia hemos incorporado unidades especiales como el GIR, el GOE y el GEMA (antidrogas). Hemos incorporado la Unidad de Mantenimiento del Orden Público, que está fortalecida con 300 hombres, para el control de los centros penitenciarios. Incorporamos 80 policías judiciales para que trabajen con el Departamento Médico Legal y Criminalística. Incorporamos Inteligencia, para potenciar el trabajo y tener alertas más tempranas. Estimo que se han incorporado más de 600 policías a Guayaquil.



Entonces, ¿no cabe la subordinación de la fuerza pública a una autoridad local?



No cabe. No quisiera meterme en temas políticos, pero indiscutiblemente no cabe. La Policía tiene una línea de conducción táctica y operativa. Eso no va a cambiar. Eso va a mantenerse. Pero la coordinación sí la trabajamos todos los días.



¿Coordinación y no subordinación?



Claro, coordinación con los gobiernos desconcentrados. En definitiva, a todos nos interesa minimizar los riesgos.



¿Cuántos policías contagiados con coronavirus hay en el país?



Tenemos 1 375 policías en aislamiento obligatorio. Están ahí por un tema de cerco epidemiológico. Tenemos 275 contagiados y 19 fallecidos. De estos últimos 9 son confirmados y 10 con sospecha. Pero la buena noticia es que ya comenzó en la Policía el testeo de la sangre, para medir la cantidad de anticuerpos que tienen. Además, hemos fortalecido todo el sistema de salud. Tenemos el número 115 para que los policías puedan hacer telemedicina.