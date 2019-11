Comandante de la Policía antimotines: ‘El Policía no sale a matar a nadie, pero si se tienen que investigar, estamos abiertos’

LEA TAMBIÉN

La Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) nace en el 2012. Durante los siguientes siete años ha buscado capacitar a sus elementos para enfrentar multitudes y restablecer el orden público. Sus integrantes enfrentaron las manifestaciones del 3 al 13 de octubre del 2019.

¿Cuál fue el fin con el que nació el UMO?



Para prevenir, mantener, controlar y restablecer el orden público. Nuestras operaciones se realizan con respeto a los derechos humanos.



¿Cómo era la situación antes del 2012?



No había mucha profesionalización. Las manifestaciones eran respondidas por integrantes de distintos grupos de la Policía. Con la creación del UMO se buscó contar con un contingente para afrontar distintas necesidades.



¿Cuántos miembros son?



Nacimos con 250 miembros. Actualmente contamos a escala nacional con 1 800 policías entre clases, oficiales y jefes.



En las últimas manifestaciones, ¿sus capacidades de reacción fueron superadas por los manifestantes?



Hubo cerca de 15 000 personas que se manifestaban solo en Quito. Pudimos contener, pero no nos dábamos abasto. Integrantes de la Policía Comunitaria nos dieron apoyo, al igual que otras fuerzas. El 12 de octubre registramos 97 puntos donde hubo incidentes. También teníamos desgaste, porque hubo manifestaciones previas en Carchi.



¿Cómo se escoge al personal?



Es un trabajo bastante exigente y requiere preparación física y mental para soportar altas cargas de estrés. Tomamos en cuenta parámetros físicos. Los más altos son los escuderos que protegen a los que son de apoyo. Todos funcionan como unidad.



¿Qué capacitación reciben?



Realizamos un curso de cuatro meses y de acuerdo con una malla curricular apegada al respeto a los derechos humanos, a las libertades y garantías de los ciudadanos. También hay cursos sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza.



A pesar de esa capacitación, hubo denuncias de manifestantes que señalaron que se extralimitaron en la fuerza. Hubo personas que perdieron la vida y otros con lesiones permanentes ¿Cómo se actuó en las manifestaciones?



El Policía nunca sale a matar a nadie. Nunca sale a agredir. Nosotros recurrimos al uso de la fuerza después de haber agotado todos los medios no violentos. Hay gente capacitada para operar las armas que no son letales y la disposición fue no lanzar proyectiles a los cuerpos.



Existen personas que perdieron sus ojos y acusan a la Policía.



Una delegación de la CIDH recogió las versiones de la sociedad civil, de la Policía, de los militares, de las personas que han resultado afectadas. Eso tendrá que investigarse. Estamos abiertos a toda investigación. Pero recordemos que, en manifestaciones violentas, hay riesgos inminentes.



En las últimas manifestaciones, ¿cuántos miembros fueron afectados?



Tuvimos la afectación a 430 servidores de la Policía Nacional. Entre ellos, 54 pertenecientes al UMO. Resultó afectada la logística de nuestra institución: patrulleros, motocicletas, blindados que son mecanismos tecnológicos que nos sirven para restablecer el orden público.

¿Para qué otros eventos están preparándose en estos días?



Realizamos control de multitudes pacíficas y violentas sumados también a las actividades de los espectáculos públicos, espectáculos deportivos. Estamos en la recta final del campeonato de la Liga Pro y vamos a emplear nuestras capacidades logísticas y humanas.