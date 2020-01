Comandante de la Marina Darwin Jarrín: ‘Durante la guerra del Cenepa, la Armada estuvo en alerta durante todo el tiempo’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"En el año 1995 desplazamos toda la Fuerza Naval. Tuvimos en navegación las dos fragatas, cinco corbetas, tres lanchas misileras, dos submarinos, nueve helicópteros, cuatro aviones de vigilancia marítima y todo nuestro personal. Permanecimos todo el tiempo en alerta en el mar, que es nuestra área de responsabilidad.

Para comprender la tarea de la Marina es importante entender la estrategia en el océano. La guerra en el mar es económica. Las armadas del mundo están para proteger los intereses marítimos de la nación.



Si en esa tarea tiene que confrontar se confronta y hay una batalla naval. Pero si no están afectados los intereses marítimos, la batalla no es necesaria porque el fin es el control del mar y eso se logra cuando las vías de comunicación marítima, es decir, los puertos y los buques están operando normalmente. En el caso ecuatoriano el 95% del comercio internacional es por vía marítima.



Nuestra estrategia no fue de confrontación directa. Yo suelo cuestionarme qué hubiese pasado si en el conflicto de 1995 se hubiera cerrado la explotación de petróleo, si se bloqueaban los puertos marítimos: Guayaquil, Manta, Esmeraldas. Esa era la responsabilidad de la Armada.



El momento en que haya una amenaza recién ahí nosotros nos activamos con una potencia de fuego. Mientras tanto, no.



Nosotros operamos con una fuerza de tarea y a la vez con grupos. Uno estuvo en el norte que estaba encargado de Manabí y Esmeraldas teniendo como fundamento el control del terminal marítimo de Balao (Esmeraldas); es decir la refinería, los tubos las boyas de amarre, la llegada de los buques, la salida de los buques.



En la parte central estuvimos controlando la refinería de La Libertad. Un foco fundamental en la economía del país. Y en la parte sur tuvimos dos tareas: evitar el bloqueo del Golfo de Guayaquil y cubrir el flanco occidental del Teatro de Operaciones Terrestres con nuestra infantería de marina. Toda la provincia de El Oro, todo el flanco marítimo estaba protegido por la infantería de marina.



Así, en caso de ataque, se evitaría el ingreso de fuerzas enemigas por el mar. Tuvimos a cargo la protección de todas las líneas de comunicación marítimas, además que estábamos protegiendo Galápagos, porque acuérdense que se hablaba de la prenda territorial como uno de los objetivos. No sabíamos si era Guayaquil, Balao o Galápagos.



Yo era piloto de un grupo de exploración aeromarítima. Operé desde la base aérea de Manta desde el 14 de diciembre de 1994 hasta los primeros días de mayo de 1995. Yo estuve encargado como piloto de un avión Super King Air de vigilancia.



Hicimos una vigilancia permanente de la frontera marítima sur y del flanco oeste. El propósito fue garantiza que ninguna unidad de superficie enemiga ingrese a nuestras aguas jurisdiccionales y se convierta en una amenaza para el comercio marítimo. Yo era capitán de corbeta y tenía 34 años.



Recuerdo que en el mes de marzo, cuando se supone que no había enfrentamientos, pude observar algo frente a Chanduy (Santa Elena). Retornaba de una misión de vigilancia en la frontera y vi el periscopio de un submarino y la silueta de toda la nave bajo el agua. Informé inmediatamente a mi órgano superior que era el comandante de la aviación naval para que él haga lo propio en los niveles superiores. Fue una cuestión de segundos.



Mi base de operación era Guayaquil, pero mi base de despliegue era Manta. Había tensión, preocupación dentro de mi familia. Mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo. Él nació en pleno conflicto el 17 de marzo. Como había poca tripulación para los vuelos solo me dieron permiso para ver nacer a mi hijo y regresar inmediatamente. Mi primer hijo tenía 8 años.

El temor con el que salíamos los primeros vuelos era normal. Después fuimos sorteando. A veces teníamos sospechas de que en la noche ingresaban buques de guerra. Teníamos que volar, acercarnos a una altura mínima. Para verlos teníamos que prender las luces de aterrizajes del avión y visualmente identificar si era un buque mercante o pesquero. Nunca hubo una unidad de guerra enemiga en superficie".