Comandante de las FF.AA.: ‘Nuestras FF.AA. no van a permitir que se repitan asonadas que atenten contra la paz del Ecuador’

En la posesión de los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas y del Ejército, los mandos militares hablaron de lo que significó las protestas de octubre en contra de las medidas económicas adoptadas por el gobierno.

Antes de los discursos, el general Luis Lara fue posesionado oficialmente como jefe del Comando Conjunto de las FF.AA.; y el general Luis Altamirano como comandante del Ejército.



Lara dijo que, en las protestas violentas de octubre, “con total observancia a los DD.HH. se evitó males mayores a la Patria”.

#Esmil | El general Luis Lara habla de las protestas al asumir jefatura del Comando Conjunto: “FF.AA. con total observancia de DD.HH. evitó males mayores a la Patria, conteniéndose muchas veces frente a agravios para cumplir su misión de restablecer la paz”



— El Comercio (@elcomerciocom) November 12, 2019

Luego aseguró: “envío el reconocimiento al personal del Ejercito, Marina y Aviación que debió enfrentar las más adversas condiciones, conteniéndose muchas veces a los agravios para cumplir su misión para establecer la paz y dar seguridad a los ecuatorianos”.



Lara también hizo una advertencia a los grupos violentos, como los que actuaron en las últimas manifestaciones. “Que no se equivoquen los violentos, que no confundan los grupos criminales asociados al narcotráfico y la subversión, que no digan los corruptos. Nuestras FF.AA., que son parte sustancial de la historia más gloriosa de la Patria, no van a permitir que se repitan asonadas que atenten contra la paz del Ecuador y de la seguridad de sus ciudadanos”.