Jefe del Ejército: ‘Es tiempo para la reflexión, para el diálogo, para los acuerdos; no existe valentía en exigir’

El comandante general del Ejército, Luis Altamirano, dio un discurso tras la graduación de los nuevos subtenientes de esa institución y el ascenso de cinco coroneles a generales, en medio de la crisis por la pandemia del covid-19 en Ecuador. En su mensaje de este 10 de agosto del 2020 señaló la necesidad de que el país entre a un tiempo de diálogo y reflexión.

"El soldado es parte de la historia de este Ecuador y debemos comprender la situación que el país atraviesa. Hoy es tiempo para la reflexión, hoy es tiempo para el diálogo, para los acuerdos. No existe valentía en el exigir. Debemos ser conscientes de los esfuerzos que se hacen para solucionar los problemas coyunturales y estructurales que como Patria afrontamos", dijo casi al terminar su discurso.

De inmediato se dirigió a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, quien lleva en el cargo desde el 17 de julio del 2020. "Quisiera reiterar el agradecimiento a las autoridades presentes por habernos acompañado en este solemne acto, en especial a la Vicepresidenta. Siempre será un honor recibirla en esta casa que tiene como lema solo venciéndote vencerás".



En medio del evento, Edwin Adatty, Pablo Velasco, Juan López, Franklin Medina y Gabriel Flores ascendieron oficialmente a generales. También se graduaron los nuevos subtenientes del Ejército.

En el acto también se graduaron los nuevos subtenientes del Ejército y ascendieron oficialmente generales de la Fuerza Terrestre. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO



Altamirano, en su discurso, felicitó a los soldados y oficiales que han estado operativos durante la pandemia por el covid-19. "Creo oportuno hacer un reconocimiento a mis soldados por la labor desarrollada en esta emergencia sanitaria. Gracias por su empeño, gracias por su sacrificio, gracias por su entrega profesional".



El comandante del Ejército se dirigió a los nuevos oficiales. "Recuerden que liderazgo requiere de carácter, que no puede ser confundido con la vanidad o arrogancia. Carácter que requiere de tenacidad y que se expresa en la predisposición para asumir riesgos. Carácter que no es suficiente para la toma de decisiones si este no es acompañado de dominios de conocimientos y habilidades inherentes al cargo que ocuparán. Por eso nunca dejen de aprender", les recomendó.



También les pidió alejarse de la codicia y la ambición que podrían encontrar durante su carrera militar. "Conduce al ser humano a quebrantar las reglas y a deslindarse de lo ético. Nunca pongan en riesgo el buen nombre de sus familias".



La ceremonia se realizó en medio de medidas de bioseguridad por la emergencia sanitaria. Tanto los militares que estuvieron en el Campo de Marte como las autoridades que se sentaron en la tribuna tenían mascarillas y se alejaron a metro y medio unos de otros.