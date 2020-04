Colombianos rompen la cuarentena en Bogotá para pedir comida o poder trabajar

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A pesar de que la cuarentena por el coronavirus está vigente, decenas de colombianos se manifestaron este miércoles 15 de abril del 2020 en el norte de Bogotá para hacerle a las autoridades una petición concreta: que les donen alimentos o les permitan trabajar.

Entre los manifestantes que bloquearon la Avenida Suba, una de las principales de Bogotá y ubicada en una barriada del mismo nombre, había trabajadores informales de la construcción y vendedores ambulantes, a quienes la cuarentena, que comenzó el pasado 25 de marzo y que se prolongará hasta el 27 de abril, los perjudicó.



"Tenemos bloqueada la vía porque queremos ser escuchados por el Gobierno, que nos tiene abandonado (...) No recibimos ayuda por ningún lado", dice un trabajador a EFE agrega que si nos les van a dar alimentos que los dejen trabajar entonces.



Según la Alcaldía de Bogotá, 262 561 familias de la ciudad se han visto beneficiadas por las donaciones monetarias desde que comenzó la cuarentena.



Manifestó además que 15 425 familias vulnerables serán beneficiadas por 2 468 millones de pesos (unos USD 630 000), que 8 793 recibieron mercados y unas 1 000 kits de aseo donados.



Una solución



Los trabajadores, que bloquearon por varias horas el tránsito en esa avenida, pidieron al Gobierno una solución, pues hay casos como el de otro hombre que prefirió no dar su nombre y lleva ya dos meses sin poder trabajar.



"Tengo cinco hijos y los hijos qué, se van a morir de hambre? No tengo ninguna solución del Gobierno, entonces que me dejen trabajar", asegura a EFE el obrero, quien trabaja en la construcción y también señala que quien le arrienda le mandó a desocupar su casa porque debe dos meses de alquiler.



En ese sentido, manifestó: "El Gobierno nos pintó pajaritos de oro con las ayudas y al final aquí ninguno hemos visto ayuda. Entonces si no nos van a ayudar, que nos dejen abrir al menos los campos de nosotros para poder trabajar".

Concejales de diversas bancadas manifiestan gran preocupación porque muchos sectores de la ciudad que necesitan ayuda no la han recibido. ¿Cuántas ayudas se han entregado? ¿A qué poblaciones?Debería haber reporte diario y reporte consolidado de esas ayudas. @ClaudiaLopez — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 15, 2020

Réplica en otros sectores



En la barriada de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, también salieron a las calles decenas de personas que, como los trabajadores de Suba, dicen que no han recibido aún las ayudas prometidas por las autoridades.



Al respecto el presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo en Twitter: "Concejales de diversas bancadas manifiestan gran preocupación porque muchos sectores de la ciudad que necesitan ayuda no la han recibido ¿Cuántas ayudas se han entregado? ¿A qué poblaciones? Debería haber reporte diario y reporte consolidado de esas ayudas".

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, señaló que "diariamente las entidades del distrito realizan transferencias monetarias o entregan mercados y bonos de alimentación".



"Sabemos que cada día hay más necesidades y por eso trabajamos sin parar", agregó el secretario de Gobierno de Bogotá, donde hay 1 242 casos confirmados del covid-19, enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2.