Colombianas lanzan campaña para exigir justicia tras 16 feminicidios en los primeros 15 días del 2021

Medio centenar de mujeres se concentraron este viernes 15 de enero del 2021 frente a Medicina Legal en Bogotá para exigir justicia por los 628 feminicidios que aseguran que se cometieron en 2020 y los 16 reportados por el Gobierno en lo que va de este año, y lanzar una campaña nacional contra estos asesinatos machistas.

"Nos hemos levantado para decir al Gobierno que no vamos a permitir ni una muerta más", explicó Ana Cristina Muñoz, una de las activistas de la Campaña Nacional contra el Feminicidio.



La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, informó este viernes que en el comienzo de este año ya se han producido 16 feminicidios, una cifra que las asociaciones feministas que realizan un seguimiento de estos casos elevan a más de 30.



Pasa lo mismo con las cifras del año pasado, que la Vicepresidencia sitúa en 150, pero los observatorios feministas aseguran que en 2020 ocurrieron hasta 568 feminicidios.



Linda Michelle, 15 años



A gritos de "Dónde estaba la Policía cuando violaron a esas niñas?", las manifestantes pintaron en el suelo, frente la sede donde se realizan las autopsias de los cadáveres que han sufrido una muerte violenta, "En Colombia las niñas están siendo asesinadas".



"Estamos en Medicina Legal por el caso sucedido con la compañera Linda Michelle, una joven que desaparece, encuentran su cuerpo, lo tienen un mes y Medicina Legal no da información verídica", dijo Muñoz.



Linda Michelle Amaya, una joven de 15 años, desapareció el pasado 30 de noviembre en Bogotá. Durante un mes su cuerpo estuvo en la morgue de Medicina Legal sin ser identificada, mientras su familia buscaba a la pequeña por toda la ciudad.



Según las investigaciones policiales, un grupo delictivo robó a la joven, la golpeó y la hirió con arma blanca. Cuando pensaban que estaba muerta, metieron su cuerpo en bolsas de basura y la arrojaron desde un tercer piso.



Este jueves, la Fiscalía colombiana anunció que habían capturado a tres presuntos responsables del crimen, a quien acusan de tortura y homicidio agravado.



María Ángel y Maira Alejandra, 4 y 11 años



El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que vela por la infancia y la adolescencia, informó el martes 12 de enero que en el comienzo de este 2021 han ocurrido cinco muertes violentas de menores.



Entre ellas, dos casos han consternado al país: el de María Ángel Molina, una niña de 4 años que fue secuestrada y asesinada en el departamento de Caldas (centro), y el de Maira Alejandra Orobio, una niña de 11 años que fue encontrada sin vida y con signos de tortura y violación en Guapi, en el departamento del Cauca (suroeste).



"Hoy el Estado tiene que empezar a temblar. Nos va a ver a las mujeres con otra cara. Porque no estamos dispuestas a permitir una muerte más", aseveró Muñoz, integrante del Movimiento de Mujeres NASA Hilando Personas.



Un problema de salud pública



La Vicepresidenta colombiana se reunió hoy con una comisión intergubernamental para abordar la violencia machista, un problema que calificó de "salud pública".



Ramírez aseguró que están trabajando en "identificar cuáles son los fenómenos sociales que están dando lugar a este aumento de la violencia contra las mujeres".



Además, pidió a la Fiscalía que use el feminicido como primera hipótesis para aplicar ante el asesinato de una mujer o niña; a la Policía, la creación de un cuerpo especial contra los delitos de violencia de género, y a la ciudadanía que reporte cualquier caso de maltrato contra la mujer.



Ramírez también prometió hoy que unificarían las cifras de asesinatos y violencia machista..