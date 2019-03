Colombia niega que se manipulase video del incendio de convoy a Venezuela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, negó este martes 12 de marzo de 2019 que su Gobierno manipulase un vídeo que recogió el incendio de parte de un convoy con ayuda para Venezuela e insistió en que todo lo que ocurrió el pasado 23 de febrero fue responsabilidad del Ejecutivo de Nicolás Maduro.

"Falsedades absolutas", dijo Trujillo preguntado por una información del diario estadounidense The New York Times, según la cual un vídeo del incidente distribuido por Colombia estaría manipulado al suprimir una parte que señala que el fuego pudo ser causado por manifestantes de la oposición.



Según el ministro colombiano, "todo lo que pasó ese día es consecuencia de que el dictador Maduro, el usurpador Maduro, impidió mediante violencia que entrara a Venezuela la ayuda humanitaria que necesitan miles y miles de hermanos venezolanos".



Trujillo no ofreció más detalles en respuesta a la información publicada este domingo por The New York Times, que aseguraba que había pedido sin éxito al Gobierno colombiano la publicación del video entero.



El diario, que investigó esas imágenes junto a otro material de video inédito para reconstruir el incidente ocurrido el pasado 23 de febrero en el paso fronterizo de Cúcuta (Colombia), sugiere que "un cóctel molotov lanzado por un manifestante antigubernamental fue el desencadenante más probable del fuego".



En declaraciones a los periodistas en la sede de la ONU, Trujillo insistió en que "cada nueva manifestación de la crisis en Venezuela", incluido el reciente apagón eléctrico, demuestra "que el futuro democrático y en libertad de Venezuela estará en manos de Juan Guaidó".



Mientras, recalcó, "Maduro es el pasado usurpador y dictatorial que rechaza el mundo democrático".



Las fallas eléctricas y de otros servicios públicos son frecuentes en Venezuela, un país que atraviesa una severa crisis económica pese a ser el depósito de las mayores reservas de crudo en el mundo.



Esta crisis tiene como telón de fondo la tensión que se elevó el pasado enero cuando Maduro juró un nuevo mandato cuya legitimidad no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional, y en respuesta el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, dijo que asumía las competencias del Ejecutivo como presidente interino.



Colombia es uno de los Gobiernos que han reconocido y respaldado al opositor Guaidó y que presiona para la salida de Maduro.