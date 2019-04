Colombia rechaza declaraciones de Trump sobre aumento de narcotráfico

LEA TAMBIÉN

Colombia rechazó este jueves 11 de abril del 2019 las declaraciones del presidente Donald Trump, según las cuales el país envía “personas peligrosas” a Estados Unidos y el narcotráfico “ha aumentado un 50%” desde que el presidente Iván Duque llegó al poder en agosto.

“Las declaraciones del presidente Trump no ayudan para nada, hacen daño, afectan la sensibilidad de los colombianos y son innecesarias”, dijo el canciller, Carlos Holmes Trujillo, a W Radio.



El ministro destacó la “responsabilidad compartida” en la lucha contra el tráfico de drogas, ya que Colombia se mantiene como el principal productor mundial de cocaína y Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor.



“El problema del consumo en los Estados Unidos es muy grave. El crecimiento del consumo de distintas sustancias es francamente preocupante no solamente para los Estados Unidos sino para el mundo entero”, agregó.



Desde que asumió el cargo en enero de 2017, Trump ha criticado con severidad el alza récord de narcocultivos en Colombia, que según la ONU alcanzaron las 171 000 hectáreas sembradas en 2017.



El miércoles 10 de abril volvió a la carga, en un evento en Texas con partidarios del gobierno. El mandatario señaló que desde que Duque asumió, “el negocio de las drogas ha aumentado 50%”, sin dar detalles.



Además indicó que Colombia y algunas naciones centroamericanas envían “personas peligrosas” a su país “porque piensan que la gente de Estados Unidos es estúpida y los recibe”.



Esta fue la segunda vez que Trump increpa a Duque en menos de 15 días, a pesar de que históricamente Colombia ha sido un estrecho aliado de su país en la región.



El 29 de marzo lo acusó de no haber hecho “nada” para reducir la cantidad de droga que sale de Colombia hacia Estados Unidos, pese a las millonarias ayudas que Washington le ha dado desde hace décadas para luchar contra el tráfico de drogas.



Sin hacer referencia directa a Trump o a su gobierno, Duque aseguró ese mismo día que su gobierno le rinde “cuentas es al pueblo colombiano” y que “el mundo entero” debe combatir el narcotráfico enfrentando tanto la oferta como la demanda.



Según Duque, el gobierno ha redoblado el combate al narcotráfico a través de la erradicación manual de cultivos ilegales y la destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína.



Sin embargo, insistió en que necesita la luz verde para volver a las fumigaciones aéreas, suspendidas desde 2015 por un fallo que advertía sobre los potenciales daños del herbicida glifosato en la naturaleza y la salud humana.



El tire y afloje entre ambos países se da antes de la visita el domingo 14 de abril del 2019 a Colombia del jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en el marco de una gira por Suramérica.