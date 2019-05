Colombia rechaza decisión de adjudicar dominio '.amazon' a gigante Amazon

LEA TAMBIÉN

El Gobierno colombiano rechazó este viernes, 24 de mayo del 2019, la decisión que le otorga al gigante del comercio electrónico, Amazon, el dominio de internet del mismo nombre, ".amazon".

"Colombia rechaza firmemente la decisión de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), adoptada el 17 de mayo de 2019, de asignar el nombre de dominio de primer nivel ".Amazon" a la empresa Amazon Inc. de forma exclusiva", manifestó la Cancillería en un comunicado.



La información añade que esa decisión la tomó la ICANN "sin haberse acordado una solución mutuamente aceptable entre la empresa y los países de la región amazónica".



Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, que forman parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), siempre habían rechazado la pretensión de "Amazon Inc" de que la ICANN, por su sigla en inglés, le asigne ese dominio.



Ante la decisión, añade la información de la Cancillería, "Colombia evaluará todas las opciones disponibles para que ICANN reconsidere su decisión y, de esta forma, sean tenidos en cuenta los intereses de los países amazónicos sobre la gobernanza del dominio .amazon"



Colombia considera que la última resolución, emitida por la junta directiva de ICANN, una corporación sin ánimo de lucro de Derecho Privado con sede en California, "vulnera claramente el modelo de Múltiples Partes Interesadas (sector público, sector privado y expertos técnicos) que debe guiar la gobernanza del internet".



Agrega que la decisión no tiene en cuenta los "intereses legítimos de los Estados y se constituye en un precedente negativo para el desarrollo de un internet seguro, estable e interoperable en el futuro, en el que situaciones similares podrían presentarse con otras regiones geográficas alrededor del mundo".



Colombia recordó que en la búsqueda de una solución los gobiernos de los Estados amazónicos propusieron fórmulas de arreglo jurídica y técnicamente viables pero que "todos estos esfuerzos fueron rechazados por la compañía, lo que hizo imposible llegar a un acuerdo".