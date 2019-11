Indígenas se suman a protestas y piden a Duque escuchar clamor popular

LEA TAMBIÉN

Un centenar de indígenas de varias regiones colombianas se sumaron este viernes 29 de noviembre del 2019 en Bogotá a las protestas contra el Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, al que le solicitan atender el clamor del pueblo que pide cambios sociales.

"Venimos a sumarnos a las protestas nacionales y a respaldar las propuestas de varios sectores que piden echar para atrás cosas como la reforma de pensiones y la tributaria, mejorar la educación y cuidar el medio ambiente", dijo la consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Aida Quilcué.



La líder indígena explicó que se suman también a las movilizaciones porque persisten las violaciones a los derechos humanos y la violencia contra los pueblos aborígenes.



"La minga indígena siempre ha estado en asamblea permanente, en movilizaciones permanentes a raíz de la sistemática violación de derechos humanos que se está viviendo en el Cauca y en las distintas regiones del país", explicó Quilcué.



Las centrales obreras y movimientos sociales que convocaron la protesta y los dos "paros nacionales" de la última semana, han reiterado sus peticiones al Gobierno para que abra un diálogo "democrático y eficaz" con ellos.

Los indígenas participarán de las actividades que programen los promotores de las protestas, especialmente lo que tenga que ver con los estudiantes de las universidades públicas.



Un grupo de unos 200 estudiantes acompañaron hoy a los indígenas en un recorrido desde la Universidad Nacional hasta el centro de la ciudad, donde a pesar de un torrencial aguacero hicieron un homenaje al joven Dilan Cruz, de 18 años, que murió el pasado lunes víctima de la violencia policial.



Indígenas y estudiantes se detuvieron en una esquina de la Avenida 19 donde Cruz cayó herido el pasado sábado e hicieron un baile en su honor y luego siguieron su recorrido hasta la céntrica Plaza de Bolívar encabezados por niñas que llevaban a bandera roja y verde de la Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).



El respaldo a las manifestaciones sociales, según Quilcué, no pasa por estar de acuerdo con los sectores que plantean la salida del presidente Duque.



"La minga de momento no tienen es tema", subrayó la líder indígena, quien sin embargo dijo que el Gobierno debe cumplir con los acuerdos firmados con distintos sectores e implementar el acuerdo de paz con las FARC firmado hace tres años.



Por su parte Diego Armado Tabarquino, líder del Consejo Regional Indígena de Caldas, aseguró que llegan a Bogotá porque no están de acuerdo con Duque porque "no defiende la vida".



"La minga indígena en Bogotá está porque creemos y pensamos que en estos momentos se están tramitando leyes, decretos y normas que van en contra de la vida, en contra los derechos naturales, en contra de los derechos de la sociedad y en contra del pueblo colombiano", aseguró Tabarquino.