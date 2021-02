Colombia registra 3 401 casos nuevos de covid, la cifra más baja en siete meses

Colombia informó este lunes 22 de febrero del 2021 de otros 3 401 contagios por coronavirus, la cifra más baja en siete meses, desde el pasado 6 de julio cuando fueron registrados 3 171 casos, según datos del Ministerio de Salud.

En esta jornada también fueron contabilizados 140 fallecimientos, el menor registro en cuatro meses, desde los 132 registrados el pasado 19 de octubre.

Con estas cifras, el país totaliza 2 229 663 casos y 58 974 decesos.



Según el Ministerio de Salud, las regiones que registraron la mayor cantidad de infecciones hoy fueron Bogotá (1 117) y los departamentos de Antioquia (832) y Valle del Cauca (420).



Esas tres zonas acumulan además la mayor cantidad de contagios en el país con 652 049, 341 322 y 193 277 casos respectivamente.



Las siguen en cifras los departamentos de Atlántico (121 935), Cundinamarca (104 457), Santander (89 889), Bolívar (66 408), Tolima (64 949) y Norte de Santander (50 462).

En el país continúan activos 39 197 contagios, que corresponden al 1,76 % del total, mientras que 2 124 695 han sido dados como recuperados, lo que equivale al 95,29 %.



Sobre los fallecimientos, de los cuales 122 ocurrieron en días anteriores, el Ministerio de Salud informó que la mayoría ocurrió en Bogotá (28), Antioquia y Valle del Cauca (15 cada uno), Cundinamarca (14) y Tolima (9).

Hoy se procesaron en el país 37.769 muestras, de las cuales 26 305 fueron de tipo PCR y otras 11 464 de antígenos, para un total de 11,21 millones de pruebas practicadas.

Alerta sobre las vacunas



La Procuraduría General de Colombia alertó este lunes que en algunas regiones del país se han perdido dosis del primer lote de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, así como denunció irregularidades en relación con los turnos de vacunación que comenzó el pasado miércoles.



"El Ministerio Público ha anunciado que solicitará las explicaciones necesarias en cada caso e iniciará las investigaciones que corresponda a fin de establecer si por acción o por omisión se debe aplicar algún tipo de sanción", informó la Procuraduría.



El organismo de control identificará además aquellos casos en los cuales se deba informar a las autoridades judiciales o a la Policía.



"No vamos a descuidar un solo aspecto por insignificante que parezca, no vamos a bajar la guardia en ninguna región, no vamos a desatender ninguna denuncia. Quien por acción u omisión ponga en riesgo la vida de otra persona debe ser castigado con todo el peso de la Ley", afirmó la procuradora Margarita Cabello.