Colombia asegura que ‘Guacho’ fue herido por un francotirador

Las Fuerzas Militares de Colombia hirieron de gravedad a Walter Patricio Arizala Vernaza, alias ‘Guacho’, líder del Frente armado Óliver Sinisterra.

Así lo informó ayer (15 de septiembre del 2018) el presidente colombiano Iván Duque. Durante una visita al municipio de Filandia (oeste de Colombia), el Jefe de Estado aseguró tener información oficial del operativo que se desplegó en Tumaco (Nariño) para capturar al hombre más buscado de Ecuador y Colombia. Hasta el cierre de esta edición, se mantuvo esta información.



Los primeros reportes indican que el exguerrillero fue herido en la espalda. Un francotirador le disparó dos veces. En el cruce de fuego también fue herido un cabo, infante de Marina, quien luego falleció



Enseguida, los militares colombianos realizaron un barrido de la zona para confirmar si alias ‘Guacho’ habría fallecido. Sin embargo, hasta las 21:00 de ayer no hubo resultados.



Pero, ¿cómo se ubicó al líder de los disidentes de las FARC?



Información militar a la que tuvo acceso este Diario señala que militares de Fuerzas Especiales y la Policía le seguían la pista desde hace tres días. Los uniformados decidieron interceptarlo ayer cuando estuvo a su alcance.



De allí que decenas de uniformados se trasladaron a Tumaco Rural, una zona fronteriza con Ecuador, en donde el irregular tiene escondites.



En medio de las montañas de Nariño se habría producido el enfrentamiento. Al parecer, ‘Guacho’ estaba acompañado por sus hombres de confianza.



Los militares no descartan que los sospechosos hayan ayudado al exguerrillero.



Por eso, helicópteros de las Fuerzas Militares realizaron sobrevuelos en la zona para identificar posibles refugios.



El presidente Duque no dio detalles de la operación, pero aseguró que el trabajo de los soldados fue importante.



"Espero que en las próximas horas tengamos una noticia definitiva sobre este trabajo impecable de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”, agregó el Mandatario colombiano.



Después de este pronunciamiento, Duque habló con el presidente Lenín Moreno, quien también se pronunció sobre el operativo en contra del irregular. El Primer Mandatario, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que alias ‘Guacho’ habría recibido dos disparos. “Se ha sitiado de inmediato el lugar para dar con su paradero. Es una buena noticia para el país. No habrá impunidad”, publicó Moreno.

Hablé con el Presidente @IvanDuque. Alias Guacho fue herido con dos impactos de bala esta mañana en un operativo en territorio colombiano. Se ha sitiado de inmediato el lugar para dar con su paradero. Es una buena noticia para el país. No habrá impunidad. — Lenín Moreno (@Lenin) September 15, 2018

Actualmente, ‘Guacho’ es requerido por las autoridades de los dos países. El líder de los armados tiene en su contra procesos judiciales por delitos relacionados con la extorsión, tráfico drogas, terrorismo, asesinatos y secuestros. En Ecuador es el principal implicado en el plagio y asesinato de tres periodistas y de una pareja.

Además, se le atribuye al menos ocho atentados terroristas y el crimen de cuatro militares.



En Colombia, en cambio, es señalado por el asesinato de seis líderes campesinos en el 2017. De allí que las dos naciones pusieron una recompensa de USD 230 000 a quien entregue información del armado.



Ayer Duque recordó que desde que asumió la Presidencia, el pasado 7 de agosto, ha sido “muy claro” en su mensaje de “enfrentar la criminalidad y el narcotráfico con toda la determinación”.



Recordó que tres días después de iniciar su Gobierno viajó a Tumaco, el municipio con más hectáreas cultivadas de coca en el país, donde se reunió con los mandos del Ejército, de las Fuerzas Especiales y de la Policía y dio “instrucciones de cómo tenían que proceder para desarticular a ese bloque que se ha denominado Óliver Sinisterra y a su cabecilla alias ‘Guacho’”.



En los últimos meses, las autoridades colombianas detuvieron a varios integrantes del grupo de ‘Guacho’.



De hecho, el viernes (14 de septiembre del 2018) se conoció que fue capturado alias ‘Pelusa’, uno de los hombres que se encargaba de promover los desplazamientos forzados en el municipio del Charco, una localidad que es disputada por otras redes de narcotraficantes. Este hombre también es el encargado de ejecutar las extorsiones al gremio de comerciantes en el municipio de Iscuande y el Charco.



En la operación militar se incautaron de cuatro fusiles de alta precisión, un rifle deportivo tipo carabina, 14 proveedores y 473 cartuchos de diferentes calibres.



Las investigaciones colombianas indican que los carteles mexicanos son quienes proveen al grupo de ‘Guacho’ las armas de alta gama.

Por eso, el Frente Óliver Sinisterra es considerado como el brazo armado del cartel de Sinaloa. Datos de Inteligencia militar de Ecuador y Colombia señalan que las mafias internacionales también financian las actividades delictivas de los disidentes de las FARC.

Por eso, alias ‘Guacho’ paga a campesinos, jóvenes y niños para que le informen sobre las operaciones militares. Así ha montado una estructura de informantes de al menos 400 hombres. De esa forma ha logrado escabullirse en anteriores operativos militares.