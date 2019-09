Colombia insiste en que jefes ELN están en Venezuela con protección de Maduro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno colombiano insistió este lunes 30 de septiembre de 2019 en que los jefes de la guerrilla del ELN viven en Venezuela bajo la protección del Gobierno de Nicolás Maduro, en un intento de minimizar la polémica por el uso de fotografías que no corresponden con la realidad, incluidas en un informe presentado a la ONU.

"Los jefes del ELN reciben atención médica en Venezuela, tienen arraigo en ese país, son titulares de cuentas bancarias, lavan dinero, hacen turismo y tienen propiedades allí sin que las autoridades hagan absolutamente nada", dijo en una rueda de prensa el ministro de Defensa, Guillermo Botero.



El ministro y el canciller Carlos Holmes Trujillo, así como el fiscal general, Fabio Espitia, y la cúpula militar y policial, dieron una rueda de prensa hoy en la que quisieron restar importancia al uso de fotografías no autorizadas y que no fueron tomadas en Venezuela como supuestas pruebas del apoyo del Gobierno de ese país al ELN.



"Lo que importa es la gravísima amenaza del régimen de Maduro a la paz de Colombia y de la región", por lo que "no se puede desviar la atención de lo principal a lo accesorio. No nos podemos distraer", manifestó el canciller.



El pasado miércoles el presidente colombiano, Iván Duque, en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, denunció que el régimen de Venezuela hace parte de la cadena del "terrorismo transnacional" puesto al servicio de distintos grupos armados ilegales.

Venezuela es santuario del ELN. Trabajo de cooperación de los organismos de inteligencia del Estado, demuestra que es un hecho innegable la complicidad criminal entre el régimen de Maduro y los grupos delincuenciales. pic.twitter.com/neC2O6SlIr — Guillermo Botero (@GuillermoBotero) September 30, 2019

En esa oportunidad el mandatario exhibió un informe de 128 páginas que luego entregó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre el supuesto apoyo de Maduro a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales, documentado con coordenadas geográficas, fotografías y extractos de conversaciones, entre otros datos.



Sin embargo, el jueves el diario El Colombiano afirmó que una foto con la que el presidente denunció la "penetración del ELN en escuelas" de Venezuela no correspondía ni al lugar ni a la fecha señalada en el documento.



El rotativo manifestó que obtuvo de Inteligencia Militar la fotografía en la que aparecen guerrilleros jugando con niños en junio de 2015 para realizar un artículo sobre reclutamiento en escuelas rurales del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia.



Al respecto, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Luis Navarro, dijo el pasado viernes que la fotografía la tomaron "como una referencia" que les dio la ONG venezolana Fundación Redes (Fundaredes) y que la usaron "simplemente" para "hacer énfasis en el informe".



Posteriormente la agencia AFP aseguró que otras dos fotografías incluidas en el documento entregado a la ONU eran suyas y aclaró que no habían sido tomadas en Venezuela sino en Colombia.



El Gobierno ha minimizado el mal uso de las fotografías, asegura que se utilizaron como contexto de la denuncia y defiende que eso no debe desviar la atención del problema que supone la protección de Venezuela al ELN y disidencias de las FARC.



"Se trata de un asunto de diseño en los pie de foto. En consecuencia, se va a actualizar para que quede claro mediante el uso exclusivo de fotos propias de la fuerza pública", insistió hoy el canciller Trujillo.



Al presentar nuevas supuestas pruebas de la presencia de miembros del ELN en la nación petrolera, el ministro de Defensa indicó por su parte que en Venezuela "no los persiguen ni los tratan como delincuentes".



Además, sostuvo que los guerrilleros "entrenan en territorio venezolano y planean la ejecución de atentados contra ciudadanos y activos estratégicos de Colombia".



Por su parte, el director de la Policía Nacional, mayor general Óscar Atehortúa, dio a conocer en la misma rueda de prensa un documento de 27 páginas, titulado "Evidencias del apoyo del régimen venezolano a grupos armados organizados de Colombia".



En el texto aparecen fotografías de José Amín Hernández Manrique, conocido con el alias de "Marquitos" y miembro de la dirección nacional del ELN, quien murió en 2015 en una operación militar en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste).



En las imágenes, "Marquitos" está acompañado de otra guerrillera, identificada como alias "Yesenia", de visita al Monumento a la Virgen de Chiquinquirá, en la ciudad venezolana Maracaibo, en el estado de Zulia.



También fueron mostradas fotos de alias "Pirry", actual cabecilla de Frente Darío Gómez, junto a una supuesta guerrillera en el Altar de la Patria, ubicado en Valencia, en el estado de Carabobo.



En el informe figura asimismo Jacob David Acuña Gelis, alias "Samuel", acusado de más de 100 secuestros durante los 30 años que hizo parte del ELN.



"Samuel", que murió en Colombia en julio de 2018 por el disparo de un francotirador, aparece en el Mausoleo del expresidente venezolano Hugo Chávez Frías y en la Plaza de Bolívar, en Caracas.



En otro capítulo del dossier, denominado "Evidencia del plan estratégico entre autoridades venezolanas y ELN", se habla de la presunta cercanía de la guerrilla colombiana y Francisco Arias Cárdenas, gobernador del Zulia entre 2012 y 2017 y actual embajador de Venezuela en México.



Según las autoridades colombianas, en su contacto con Cárdenas, el ELN buscaba garantizar la participación de indígenas de la zona en unas elecciones para favorecer al chavismo.