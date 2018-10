El colombiano Héctor Quintero, nuevo secretario general de Comunidad Andina

LEA TAMBIÉN

El diplomático y abogado colombiano Héctor Quintero Arredondo fue elegido este lunes 15 de octubre del 2018 como nuevo secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para el período 2018-2023.

La decisión se tomó durante la cuadragésima tercera reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, ampliada con los representantes titulares ante la Comisión de la CAN, que se celebró este lunes en Lima.



"Quiero agradecer la designación que se me ha hecho el día de hoy. Efectivamente vengo con las mejores intenciones, sin ninguna pretensión para ningún lado, en el sentido de poder darle un pequeño aporte a esta comunidad que ya conocía de atrás", remarcó.



Quintero recordó que tuvo "el inmenso honor" de ser el Embajador de Colombia en Perú entre 2002 y 2005 y señaló que en la CAN, que integran Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, "hay mucho por hacer".



"Hay mucho por hacer, nosotros tenemos que robustecer lo andino, tenemos que lograr que la integración se profundice cada vez más, tanto en lo comercial que ya es muy importante, como en lo social, cultural, en todos los campos de la vida de los seres humanos", indicó.



El nuevo secretario general, que asumirá el cargo de inmediato, agregó que eso "solo se puede hacer en un esfuerzo que reúna a los Estados, a sus gobernantes y a sus pueblos".



"Desde acá, de la estructura administrativa, es que tenemos que arrancar ese proceso. No soy persona de discursos largos, prefiero la acción por el bien de este mundo andino", concluyó.



Quintero reemplaza en el cargo a su compatriota Luz Marina Monroy, una economista experta en comercio que ocupaba de manera interina la Secretaria General desde junio pasado, cuando terminó el período del boliviano Walker San Miguel.