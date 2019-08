Colombia 'endurecerá la mano' con venezolanos que delincan en el país

LEA TAMBIÉN

El Gobierno colombiano advirtió este sábado 10 de agosto de 2019 con "endurecer la mano" y "castigar con todo el rigor en materia migratoria" a los venezolanos que lleguen a Colombia a delinquir, tras la expulsión del país de tres ciudadanos de ese país señalados de integrar una banda de atracadores en Bogotá.

El Gobierno ha sido generoso al "tenderle la mano al pueblo venezolano, pero también, pueden estar seguros, que no dudaremos en endurecer esa mano y castigar con todo el rigor, en materia migratoria, a quienes vengan a delinquir, a afectar la tranquilidad", dijo el director general de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, citado en un comunicado de su despacho.



"No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a alterar el orden público y la tranquilidad ciudadana", agregó.



Los venezolanos, según Migración Colombia, hacían parte de la banda los "Spiderman", que delinquía en los autobuses de Transmilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá.



El organismo aclaró que la decisión de expulsar a los ciudadanos venezolanos se tomó de manera discrecional por parte de la Regional Andina de Migración Colombia.



Krüger aclaró que el Gobierno es consciente de que son más los venezolanos que llegan a Colombia con ganas de trabajar y de aportar al desarrollo del país.



"Por eso estos delincuentes, que justifican sus acciones en excusas sin fundamento, como el tener que robar por necesidad, pueden estar seguros que no serán bienvenidos en Colombia, ni en ningún otro país de la región", puntualizó.



Dos de los venezolanos fueron expulsados por el departamento de La Guajira y el tercero por Arauca, ambos fronterizos con Venezuela, y se les prohibió el ingreso al país por un lapso de 10 años, tiempo tras el cual deberán tramitar una visa para poder entrar a Colombia.



Según cifras de Migración, en Colombia hay más de 1,4 millones de venezolanos que huyen de la crisis social, económica y política en su país.

Bogotá es, con 313.528 personas, la ciudad que más venezolanos ha recibido, seguida de los departamentos de Norte de Santander (185.433), La Guajira (163.966), Atlántico (125.075) y Antioquia (112.745).



Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros.