Colombia confirma 9 893 casos nuevos y 196 fallecimientos por covid-19

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este jueves 5 d noviembre del 2020, 9 893 casos nuevos del coronavirus SARS-CoV-2, que elevan a 1 117 977 el total de contagiados, así como 196 muertes por la enfermedad, con lo que ya son 32 209 los fallecidos en el país.

En su boletín diario, la autoridad sanitaria señaló que de las víctimas mortales informadas en la jornada, 177 corresponden a días anteriores, y que los datos más elevados de decesos los tuvo Bogotá, con 39, seguida de los departamentos de Antioquia (38), Valle del Cauca (18), Huila (13) y Santander (12).



El resto de fallecimientos sucedieron en Norte de Santander (11); Cundinamarca (9); Caldas y Cauca (8); Quindío, Risaralda y Tolima (6); Meta (5); Boyacá (4); Cesar (3); Casanare, La Guajira y Magdalena (2), y Arauca, Caquetá, Córdoba y Vichada (1).



En Colombia aún hay 72 081 casos activos de covid-19, que corresponden al 6,44% del total de personas que han contraído el SARS-CoV-2, y se han recuperado 1 011 166, es decir el 90,44% de los pacientes.



En cuanto a los contagios de la jornada, 2 374 están en Antioquia, 2 215 en Bogotá, 947 en el Valle del Cauca, 532 en Caldas, 455 en Huila, 451 en Boyacá, 340 en Risaralda, 330 en Santander, 303 en Tolima, 279 en Norte de Santander, 263 en Cundinamarca, 257 en Quindío y 214 en Nariño, entre otras regiones.



Este jueves 5 de noviembre fueron procesadas 42 915 muestras, 25 246 del tipo PCR y 17 669 de antígenos, con lo que ya se han practicado en el país 5,25 millones de pruebas.



Las regiones con más casos acumulados son Bogotá (329 879), Antioquia (178 735), Valle del Cauca (87 139), Atlántico (72 805), Santander (44 184), Cundinamarca (43 962), Bolívar (33 776), Cesar (26 920), Córdoba (26 653), Huila (24 830), Meta (24 084), Nariño (22 572), Norte de Santander (22 522) y Tolima (21 676).



Por otra parte, las autoridades colombianas ya no exigirán una prueba PCR de coronavirus a los viajeros que deseen ingresar al país por vía aérea, como lo habían estipulado el mes pasado cuando se reanudaron los vuelos internacionales.



La medida eliminada ordenaba que los viajeros que lleguen a Colombia procedentes del exterior tenían que presentar una prueba PCR negativa que les hubiesen realizado con hasta 96 horas de anticipación.



"Los requisitos previos al vuelo son, en primera medida, no presentar fiebre o síntomas respiratorios asociados al covid-19. De igual manera, se impedirá el abordaje a aquellos viajeros que no hayan diligenciado previamente la aplicación Check-Mig", expresó el director encargado de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández Niño.