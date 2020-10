Alcaldesa de Bogotá recibe a la marcha indígena y pide a Duque que los escuche

LEA TAMBIÉN

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recibió este lunes 19 de octubre del 2020 en la Plaza de Bolívar, centro del poder político de Colombia, a miles de participantes en la marcha indígena y exhortó al presidente Iván Duque a que los atienda y escuche sus demandas.

López, que ha tenido fuertes cruces de declaraciones con el Gobierno central por diferentes temas, aseguró que el país debe escuchar a la marcha para poder dar respuesta a las peticiones de los indígenas en asuntos como protección a la vida, la paz y sus tierras, entre otros.



"Colombia va a escuchar a la minga para poder encontrar soluciones. Reitero el llamado al Gobierno nacional y al señor presidente de la república para que escuche a la minga, para que escuche sus legítimas demandas", dijo la alcaldesa en una tarima montada en la Plaza de Bolívar en la que, rodeada por los líderes indígenas, se dirigió a la multicolor manifestación.



Unos 7 000 indígenas procedentes del suroeste de Colombia, en especial de los departamentos del Cauca, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca, llegaron ayer a Bogotá para plantear sus demandas directamente a Duque, cuya presencia en un diálogo exigen desde la semana pasada cuando comenzaron a juntarse en Cali.

Gobierno no acepta ultimátum



El mandatario se refirió hoy nuevamente a la marchay subrayó su disposición al diálogo pero aclaró que el Gobierno no aceptará ningún ultimátum.



"Si tenemos discusiones, démoslas en el marco de la democracia, sin que tenga que haber emplazamientos ni ultimátum, ni invocar juicios que no tienen asidero", dijo el presidente durante la instalación del X Congreso Latinoamericano de Moda y II Encuentro de Industrias Creativas y Culturales.



Líderes de los indígenas, como el senador Feliciano Valencia, miembro de la comunidad nasa, insisten en que Duque debe ser sometido a un "juicio político" porque "no nos da la cara" y no atiende las citaciones de esa comunidad para escuchar sus demandas.

"Eso quiere decir que tenemos un presidente que no escucha al pueblo y si el presidente no escucha al pueblo hay que hacerle este juicio político ante autoridades naturales que están plenamente reconocidas en Colombia", dijo Valencia.



Por su parte el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Hermes Pete, reafirmó que el jefe de Estado debe reunirse con los indígenas y atender sus peticiones.



"Al Gobierno colombiano (le decimos) que no gobierne para un solo sector, que gobierne para todos los colombianos", aseguró Pete.

La movilización de los indígenas ha despertado la simpatía de amplios sectores políticos y sociales del país, mientras que otros la critican por considerarla inoportuna en plena pandemia de coronavirus.



A las voces que piden a Duque reunirse con los indígenas se sumó hoy la de Antonio Navarro Wolff, exgobernador de Nariño y presidente del partido Alianza Verde, quien en Twitter le dijo al mandatario: "Reúnase. Los tiene a una cuadra", en alusión a la distancia que separa a la Plaza de Bolívar de la Casa de Nariño, palacio presidencial.



En la polémica también terció la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) que apuntó a la necesidad de que los "gobiernos locales y el Gobierno nacional generen un enfoque diferencial en las políticas de prevención y protección de los liderazgos étnicos", víctimas, al igual que otros líderes sociales, de la violencia de los grupos armados.



Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), en lo que va de este año 76 comuneros han sido asesinados en esa región que con 84 resguardos es el departamento que alberga la mayor población indígena de Colombia.

Ambiente festivo y cuidados



La manifestación de este lunes transcurrió de manera pacífica tanto en las calles de Bogotá como en la Plaza de Bolívar, lo que fue valorado por las autoridades, ya que las protestas de los últimos meses en la ciudad han terminado en explosiones de violencia y vandalismo.



La manifestación partió esta mañana del Palacio de los Deportes, un coliseo cubierto que acogió a los indígenas en el barrio El Salitre, y avanzó, en absoluta calma y en ambiente festivo por concurridas avenidas como la Carrera 30 y la Calle 26, hasta llegar a la Plaza de Bolívar.



Músicos con flautas, tambores y guitarras dieron un toque alegre al recorrido en el que predominaron las banderas de colores rojo y verde de la Guardia Indígena del Cauca, encargada de mantener el orden en la manifestación.



"Si nos quedamos callados nos matan y si hablamos también, entonces hablamos", rezaba una de las pancartas exhibidas en la caminata hacia el centro de Bogotá.



Una de las preocupaciones que ha expresado el Gobierno con la marcha es la alta posibilidad de contagios de covid-19 por las aglomeraciones y la falta del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en la manifestación.

"Absolutamente todos los colombianos tenemos que sintonizarnos con que la única manera de salir adelante, sabiendo que la pandemia está presente, es que cumplamos con el uso obligatorio del tapabocas, con el distanciamiento físico, con las medidas y protocolos de seguridad", insistió hoy Duque.



Según un boletín del pasado 10 de octubre de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), entre las comunidades nativas hay 30 901 contagios de covid-19 y al menos 1 117 personas han fallecido como consecuencia de la pandemia.



Los indígenas no han definido aún cuántos días permanecerán en Bogotá, pero el próximo miércoles se sumarán a la jornada nacional de protestas contra el Gobierno convocada por diversos sindicatos y movimientos sociales.