Se revelan audios de las líneas telefónicas interceptadas por agentes de Colombia para dar con 'Guacho'

Grupos de inteligencia de la Policía y la Fiscalía de Colombia trabajaron por más de seis meses para dar con el paradero de Walter Patricio Arizala alias 'Guacho' el pasado viernes 21 de diciembre del 2018. Más de 120 líneas telefónicas fueron interceptadas en la 'Operación David' que acabó con el líder de la disidencia de las FARC, denominada Óliver Sinisterra.



De las intercepciones telefónicas se obtuvieron los datos precisos para dar con las coordenadas de Arizala. Por ejemplo, de las conversaciones se supo que los integrantes de Óliver Sinisterra utilizaban el alias de 'Papá' para referirse a 'Guacho', según la Policía Colombia.



Las interceptaciones que grabaron la rutina de alias Guacho fueron publicada por el medio colombiano Caracol Noticias. En ellas se escucha sobre los negocios con narcos, pago de informantes, visitas frustradas con mujeres, entre otras.



En un audio el cabecilla del Frente Oliver Sinesterra básicamente entrega su ubicación, da coordenadas y su interlocutor, uno de los armados le insiste por los detalles que más tarde sirvieron a las autoridades.



En el audio se escucha:



- ¿Con quién hablo?

- Con Cali (alias 'Caliche')

- Usted da cuenta dónde está 'Cenizo'

- Él está en la Bocana, algo así

- ¿Bocana de dónde?

- Espere un momentico. ¿Cenizo, dónde está? (pregunta a otro armado)

- ¿Con quién hablo bro?

- Amigo, habla con el amigo del de la U. Con el que anda cojo, con el que anda cojo.

- Ah, sí señor. En Boca de Telembi (Nariño)

- Pero yo a ese m... le dije que tenía que llegar por donde yo me vine, hermano.

- Que está esperando ahí dice...

- No lo veo a este... Es que no le pone cuidado a la cosa. Que por ahí, por donde yo había entrado, por ahí es donde yo le dije.

- Bueno yo voy a ver como me comunico con él, listo

- Dígale que es en toda la entradita de Paisapi, por la quebradita, no es por el río grande, es por la quebradita, por donde yo entré

- Listo, sí señor

- Comuníquese con él y póngale cuidado.

- Sí señor



En otro, alias Guacho habla con sus lugartenientes, les explica la importancia de estar atentos a la persecución de la Fuerza Pública y cómo su red de colaboradores los mantiene informados sobre los operativos para su captura.



En otra interceptación, los armados que trabajaban con 'Guacho' revelan un dato importante, por cuál línea telefónica se comunicaba su jefe, a quien le decían el “Papá”.



En otra conversación uno de sus hombres le pide autorización para llevar a uno de sus amores a su escondite:



- La Natalia que está loca para comunicarse con usted porque ella quiere bajar a donde está usted, pero que como no la ha mandado a buscar, que no ha podido bajar, entonces ¿qué le digo?

- No, ahorita no que está complicado.

- Bueno listo

Conversaciones como estas fueron clave para identificar al menos 16 puntos que frecuentaba el máximo cabecilla del grupo Óliver Sinisterra y que permitieron a las autoridades darle de baja.



A más de la intercepción de las 120 líneas telefónicas, Colombia reclutó a 15 campesinos de la zona montañosa de Tumaco-Nariño para llegar a ‘Guacho’. Ellos tenían fácil acceso a la zona rural por donde se movía el disidente de las FARC y su grupo. Ahora los agentes de inteligencia buscan a los armados que quedaron al frente de la disidencia de Óliver Sinisterra.