Rodrigo Collaguazo presentó denuncia contra Fabricio Villamar en la Asamblea

El asambleísta Rodrigo Collaguazo (AP) presentó una denuncia en contra de Fabricio Villamar (Movimiento Ahora) y pidió que sea llevado ante el Comité de Ética del Parlamento, por supuestas irregularidades en el uso de un carné de discapacidad.

Collaguazo presentó el escrito este miércoles 31 de marzo del 2021, ocho días después de que el Pleno aprobara una resolución con base a un informe de la Comisión de Salud que determinó que Villamar “se benefició de descuentos en el pago de tributos y con la importación de un vehículo”.



El denunciante argumenta que Villamar, quien cuenta con un carné por problemas auditivos, no ha presentado sus descargos y que es “necesario un baño de verdad y justicia al interno del Legislativo”.



Collaguazo pidió al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) que este caso lo investigue el flamante Comité de Ética que se creó con la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en vigor desde finales del año pasado.



A través de un comunicado, Villamar aseguró la semana pasada que estará “presto a comparecer a los procesos que la República requiera” y que hará “valer la Ley y la Constitución”.



“Yo no he incrementado patrimonio, no he mandado a matar, no he cambiado de postura ideológica, y no he incumplido la ley”, agregó.