Colegios privados empezaron a informar a los padres sobre excedente en pensiones

Antes de la disposición presidencial de no subir las pensiones ni matrículas para este año escolar en Sierra y Amazonía, en un colegio del norte de Quito, los padres ya habían matriculado a sus hijos con un incremento de USD 20. Pero –cuenta una madre de familia– tras la prohibición de elevar los costos, se les informó que se devolvería el excedente cobrado en el valor de la primera pensión.

Esta es una de las medidas que toman desde este lunes 9 de septiembre los colegios privados, luego de que la ministra de Educación, Monserrat Creamer, reiterara que las 1 336 autorizaciones de incremento, emitidas para planteles privados, quedaron derogadas, tras el anuncio que el Presidente Lenín Moreno hizo el 27 de agosto.



Creamer dispuso al día siguiente que los colegios que ya hayan cobrado mensualidades o matrículas con incremento deberán buscar mecanismos para devolver el excedente a los padres de familia.



Otro colegio privado del centro norte de Quito colocó un comunicado a la entrada. “La Junta distrital reguladora de pensiones y matrículas de establecimientos educativos particulares y fiscomisionales distrito 17D05, con fecha 5 de julio del 2019, resuelve Art. 2 autorizar el cobro de los siguientes valores máximos para el período 2019-2020”, se lee.

Comunicado publicado en una cartelera de un colegio del norte de Quito, donde informan acerca del excedente en las pensiones y matrículas.



Más abajo detalla que en el nivel inicial, la matrícula es de USD 87,91 y la pensión, de 140,65. De primero a décimo de básica el precio de la matrícula es de USD 118,52 y el de la pensión, de 189,63, mientras que para bachillerato, la matrícula cuesta USD 120,72 y la pensión 193,16.



“De acuerdo a las noticias emitidas, estamos a la espera de los nuevos lineamientos de parte del distrito, que oportunamente serán comunicados a ustedes estimados padres de familia”, finaliza el comunicado, colocado en la cartelera informativa.



Esa misma indicación dio un funcionario del colegio a una madre de familia que consultó sobre el valor de la pensión, que ella ya había cancelado. “Es un valor a su favor que, apenas recibamos una disposición final, se contará como parte de la pensión del siguiente mes y usted solo deberá pagar la diferencia”, le informó.



En ese plantel, madres de familia compraban uniformes este lunes. “Según las noticias nos tienen que devolver dinero porque no pueden subir, pero aquí en el colegio no nos han dicho nada todavía”, cuentan. Pasaron de pagar USD 175 el año pasado a USD 189 en este período. Aseguran que los valores y la fecha máxima de pago (10 de cada mes) llegaron en un comunicado que recibieron del colegio.



Tras el anuncio presidencial, gremios de colegios privados pidieron una notificación oficial. El jueves, el Ministerio de Educación envió una circular a los distritos educativos, en la que dispuso que comuniquen a cada planteles sobre la disposición de Moreno.



La ministra de Educación, Monserrat Creamer, confirmó que los colegios recibieron los comunicados de los distritos hasta el viernes. Representantes de gremios hablan de la necesidad de un acto administrativo que derogue las autorizaciones de incremento, dadas en julio.



En algunos planteles, los padres aún no saben cuánto deben pagar de pensión. Y aunque les hacen referencia a la disposición del Primer Mandatario, les dicen que no han sido notificados.