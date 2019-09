Gremios de colegios privados insisten en pedir acto administrativo para dejar sin efecto el alza de pensiones

LEA TAMBIÉN

Los gremios que agrupan a instituciones educativas particulares del país, Confedec, Crecipe, Corpeducar y Fedepal, entregaron este martes 10 de septiembre del 2019, un documento a la ministra de Educación, Monserrat Creamer. En la misiva manifestaron su preocupación frente a la circular emitida en los últimos días desde la Cartera de Estado, respecto a la disposición presidencial de no subir matrículas y pensiones en el ciclo 2019-2020, en Sierra y Amazonía.

En el comunicado se lee: “Nos preocupa su última circular MINEDUC-MINEDUC-00004-C en la que participa a las autoridades territoriales desconcentradas del Mineduc las disposiciones del Señor Presidente Constitucional de la República, sin que medie ningún acto administrativo que deje insubsistente los Acuerdos de Regulación de Costos emitidos por los distritos de educación tal como indicó el Señor Presidente en cadena nacional del lunes 26 de agosto pasado en la que dispuso dejar insubsistentes las alzas de pensiones”.

En el documento firmado por Rómulo López, Karen Mejía, Vinicio Aldaz y Lourdes Hernández, representantes de los gremios, sostienen que “nuestras instituciones educativas, respetuosas del marco jurídico tienen como respaldo legal las resoluciones de regulación de costos que estarán vigentes hasta que medie un acto administrativo expreso, legal y válido”.



El jueves 5 de septiembre, la ministra Creamer envió una circular a los subsecretarios y directores distritales de educación, para que comuniquen a los colegios privados la disposición del presidente Moreno de mantener el mismo costo de pensiones del ciclo 2018-2019. Luego de la disposición del Primer Mandatario, la Ministra del ramo dispuso que aquellos colegios que ya cobraron valores adicionales deben encontrar mecanismos para devolver el excedente a los padres de familia. Además anunció que 1 336 autorizaciones de incremento de pensiones quedaron derogadas.



En el mismo documento, recibido este martes 10 de septiembre en el Ministerio de Educación, los representantes de planteles privados manifiestan inquietud frente a otra circular, firmada por el viceministro de Gestión Educativa, Vinicio Baquero, en la que dispone a los distritos que revisen el cumplimiento de estándares educativos en los colegios particulares.



Piden que esa circular sea modificada, “a fin de que no se entienda persecución de los distritos educativos a las instituciones educativas particulares, más aún cuando refiere y dirige a las instituciones que siguen cobrando las matrículas y pensiones de manera legítima y legal”.



Además, los gremios exigen por medio de este documento que se hagan públicas las sanciones a funcionarios del Ministerio que autorizaron costos de manera ilegal. Manifiestan que “no hace falta desplegar un trabajo nacional desproporcionado e intimidante en lugares donde las pensiones de instituciones educativas permanecen represadas por años”.



Mientras, a los padres de familia de algunos establecimientos, las autoridades les han comunicado que acogen la disposición del Primer Mandatario. Y que por tanto les devolverán el excedente cobrado en matrículas e incluso en la primera pensión de septiembre.

Aunque les han manifestado que no aumentar la pensión este ciclo, pese a la autorización que llegó en julio, implicará no hacer inversiones en infraestructura. En otros planteles, los padres aún no saben qué hacer ni cómo actuar. Les recuerdan que hay una orden de que no se incrementen las pensiones, les consultan si les llegó la circular ministerial. Pero les responden que esperan algo más formal de la Cartera, para dejar insubsistentes los incrementos.