No solo las universidades tienen menos recursos en la Pro forma 2019, también las escuelas y colegios

Una disminución de USD 300 millones enfrentará el Ministerio de Educación, según la Pro forma Presupuestaria 2019. La reducción afecta a cuatro rubros: recategorización de los profesores, entrega de uniformes, textos escolares y alimentación escolar (que llega al 50% en estos programas), Plan ABC de Alfabetización y mantenimiento y seguridad de establecimientos.

Lo explica Silvia Salgado, quien señala que la Comisión de Educación, que preside, prende las alarmas en torno a lo que considera preocupante en la Pro forma entregada por Finanzas. Por eso la tarde de este jueves 15 de noviembre entregará las recomendaciones a la Comisión de Desarrollo Económico.



El incremento anual del 0,5% del Producto Interno Bruto para educación (la meta es llegar al 6%) -apunta Salgado- debería estar reflejado dentro del Plan de austeridad que contempla el Gobierno o del Plan de prosperidad del que habla el Ministro de Finanzas.



"Deben incluirlo, es un mandato constitucional y legal. En la Pro forma aparentemente se cumple, pero necesitamos saber dónde está la plata. De cara a la aplicación de la Constitución, no podemos como legisladores explicar un asunto técnico, eso le corresponde a Finanzas. No lo pueden evadir, so pena de que la Pro forma sea anulada por inconstitucional".



¿No está registrado?



"Quieren decir que se cumple con el aumento del 0,5% al pasar al presupuesto de la Cartera de Educación el pago a los jubilados, que hasta el 2018, aparece en el Ministerio de Trabajo. Eso distorsiona las cifras. Así se quiere justificar, hay que transparentar. Que digan que esos recursos que se van a pagar a los jubilados hacen que se reduzcan determinados programas. No podemos callar, esto es lo que pide la Constitución".



Para la legisladora es necesario que se anuncie qué programas educativos que venían realizándose sufrirán recortes. "Quisiéramos transparentar, existen compromisos políticos del Gobierno con los maestros para un incremento, y eso no está considerado en la Pro forma 2019. Aspiremos (a un cambio), ya que dicen que tiene un amplitud de manejo del 15%".



¿Qué pasa con las universidades, son USD 145 millones menos para el 2019?



El recorte podría superar esa cifra, alerta Salgado. "Desde el Ministerio de Finanzas se habla de un compromiso de volver a pasar esos saldos no devengados a las universidades, que han sido retirados del presupuesto. Pero eso no puede quedarse en un compromiso, debe estar contemplado en la Pro forma o al menos como observación de la Asamblea, de lo contrario no hay base legal para reclamos posteriores".



¿Cuál es el argumento para no contemplar esos saldos en la Pro forma?



"Se aduce que los montos de los saldos se conocerán en diciembre, pero eso debe constar claramente. Igual existe una recomendación del año anterior, cuando las universidades reclamaron sus ingresos propios y no se entregó porque no estaban en la Pro forma. En la reforma a la LOES, ley aprobada, se ha dicho que la ejecución pasa por un régimen especial de compras públicas, que no debería ser el mismo para las universidades, además si les entregan los recursos en el último trimestre del año fiscal, les señalan una subejecución. No tuvieron tiempo para gastar o de gastar todo el presupuesto, eso se está recortado porque hacen un cálculo con datos históricos desde el 2013 y dicen la subejecución determina que estas universidades cumplieron el 30% o 40% por tanto hay que disminuirles".



¿En la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se decía que los saldos no se retirarían?



"Aprobamos que los recursos comprometidos y que no alcanzaron a ejecutarse deben ser considerados como presupuesto adicional. Y otro tema es de los recursos propios, que se generan por cobro de maestrías y una serie de programas, en el caso de la U. Central alcanzan los 18 y no se contempla la devolución en la Pro forma, más 19 millones de disminución. Por eso considero que incluso en total la afectación es de más de USD 145 millones".