Colegio argentino inauguró los primeros 'baños multigénero'

"Baños multigénero" se lee en un cartel colocado sobre las puertas de ingreso a los servicios higiénicos de una institución educativa de Argentina. Se trata de un sanitario inclusivo que surgió por iniciativa de los estudiantes y apoyados por los docentes de un colegio del barrio Flores, en Buenos Aires.

En las paredes, cerca de los baños del primero piso, se colocó la frase "puerta abierta a la diversidad" y se colocó carteles sobre un mural y una mesa con información sobre educación sexual, en homenaje a Diana Sacayán, una dirigente transexual asesinada en 2015.



Los estudiantes habrían comenzado a interesarse en el tema luego que uno de sus compañeros en el 2016 manifestara a las autoridades el problema que significaba ingresar al baño de mujeres o de hombres, puesto que era transexual. La respuesta que recibió fue que utilizara los baños para personas discapacitadas. Diario La Nación publicó que todo comenzó cuando sus compañeros no aceptaron la solución de las autoridades al reclamo.



Jornadas de educación sexual para los estudiantes y un cambio de autoridades de la institución educativa fueron el camino para conseguir que el proyecto de "baño inclusivo" se vuelva realidad. El proceso pasó por la Supervisión de la Región V y posteriormente al Ministerio de Educación. Autoridades, padres de familia y estudiantes estuvieron de acuerdo con la propuesta y se convirtieron en la primera institución educativa de gestión estatal en Buenos Aires en contar con baños para estudiantes no binarios, que no se identifican con el género masculino ni con el femenino.



En la planta baja de la institución continúan los baños divididos para hombres y mujeres, así todos pueden elegir el que deseen usar.