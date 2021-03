Plantón para defender a la rectora de  colegio municipal en Quito que fue destituida del cargo

Un grupo de padres de familia de una Unidad Educativa Municipal

realizó un plantón de protesta la mañana de este viernes 26 de marzo del 2021 frente al edificio de la Dirección de Educación del Municipio, ubicada en las calles Mejía y Guayaquil del Centro Histórico de Quito.

Se oponen a la separación de la rectora del establecimiento, Elizabeth V., quien fue notificada el 19 de marzo del 2021. Aseguran que ella es una gran profesional y debe continuar con sus actividades educativas. “Se le quita su derecho al trabajo siendo destituida”, manifestó Vladimir Castellanos, presidente del Comité Central de Padres de Familia.



¿Cuál es la causa del problema? A través de un comunicado, los manifestantes indicaron que todo comenzó luego de que un padre de familia denunciara que su esposa era víctima de acoso sexual y el supuesto agresor era un profesor del establecimiento, lo cual generó daños emocionales a su hijo adolescente.



La denuncia también fue presentada ante la Secretaría de Educación y la rectora Elizabeth V. Se revisó el caso y se comprobó que el maestro no daba clases al alumno desde hace dos años y eso se le informó al padre del adolescente. Además, la madre desmintió el supuesto acoso sexual y “pidió que detenga esa denuncia, que su firma fue falsificada y que el señor estaba atentando contra su honra de mujer”.



Finalmente, el papá del chico logró que se procesara un sumario administrativo y el docente fue sancionado con 30 días de suspensión y la rectora fue destituida porque hubo inobservancia del caso.



Eso indignó a los padres de familia, quienes se unieron para defender a Elizabeth. Una de las primeras medidas que adoptaron para apoyarla fue organizar un plantón la mañana de este 26 de marzo. Señalaron que la rectora activó todos los protocolos para garantizar el bienestar del joven, la no revictimización y su continuidad segura en el centro educativo.



Para Castellanos "es inaudito que una persona esforzada, sacrificada, cumplidora y diligente sea afectada". Con pancartas, los padres de familia pedían justicia y que se deje sin efecto la destitución. Indicaron que permanecerán atentos ante cualquier decisión que adopte la Secretaría de Educación.



Una comisión de funcionarios de esa entidad recibió a los manifestantes para analizar el tema. “Vamos a escucharlos y les informaremos sobre los procedimientos que ha adoptado la Junta de Resolución de Conflictos”, expresó Hortencia Bustos, asesora de despacho de la Secretaría de Educación.



Reiteró que la destituyeron por inobservancia de procedimientos establecidos por la autoridad nacional. No obstante, Elizabeth puede presentar sus descargos y apelar la destitución. “Primero debe acudir a la Alcaldía y luego al contencioso administrativo, es su derecho”.