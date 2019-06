Colegio niega nexo con grupo musical que participó en Subsecretaría de Educación en Quito por Día del Padre

LEA TAMBIÉN

“Muy buenas tardes. ¿Cuál es el grupo más alegre? Nosotras venimos de parte del Colegio 24 de Mayo y ahora sí, a celebrar al rey del hogar, que levanten la mano los papitos o papacitos”. Eso dice una de las cantantes del grupo, que participó en el agasajo por el Día del Padre, en la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, según se observa en un video, difundido en redes sociales.

La mañana de este lunes 24 de junio del 2019, la rectora del plantel capitalino, Nelly Miño, negó que el grupo musical hubiese acudido en representación del Colegio 24 de Mayo a la celebración en la Subsecretaría. Comentó que una de las integrantes de la agrupación es profesora del establecimiento.



Miño señaló que la maestra realizó esa actividad artística de forma autónoma, después del horario de clases. “Fue una actividad que, entiendo, realizó la señorita maestra de este colegio que integra un grupo de cantantes y bailarinas, que no está relacionado de otro modo con nosotros. No le hemos solicitado ninguna colaboración a nombre de la institución”.



“Obviamente no necesita un permiso de mi parte para esa actuación. Pero no debió nombrar al 24 de Mayo, estoy analizando la posibilidad de reunir al Consejo Directivo para estudiar el caso”, aseguró la Rectora.



Este Diario intentó comunicarse con la profesora, vía telefónica. En un primer momento ella dijo que quería hablar, exponer su punto de vista. Pero luego contestó su teléfono un hombre, que dijo ser el abogado, y no se pronunció al respecto.



¿Qué opinan las autoridades de Educación? Luis Calle es el subsecretario de Educación de Quito y sostiene que la difusión en redes sociales del evento es “un sabotaje, algo sacado de contexto. El grupo musical Las Rodríguez se presentó en el evento por el Día del Padre, organizado por las señoras de la Subsecretaría de Educación. La grabación descontextualiza lo ocurrido, se le da esa interpretación sexista y burda; posiblemente la intención de las organizadoras fue buena”.



El Subsecretario señaló que dos funcionarios han sido separados para investigar la responsabilidad directa de los organizadores y de quién filmó la presentación, que luego apareció en redes sociales, en videos y memes.



En un comunicado, enviado a manera de respuesta a este Diario, el domingo, 23 de junio del 2019, la Subsecretaría asegura que remitió una circular señalando que se prohíbe en todas las instituciones educativas del sistema y en las instalaciones administrativas que regenta la Cartera de Educación, actividades que promuevan, influencien o sugieran acciones, celebraciones o eventos particulares de carácter sexista, que utilicen o devalúen la imagen de la mujer, de niños y adolescentes.



El Colegio 24 de Mayo lamentó el incidente. La rectora Miño enfatizó que no participaron alumnas. “Cuidamos la integridad de los estudiantes y de la imagen del colegio”.