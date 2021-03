Hasta hoy, jueves 11 de marzo de 2021, gremio busca a médicos no vacunados contra covid-19

El Colegio de Médicos de Pichincha continúa con la inscripción de galenos para la vacunación contra covid-19. El llamado se hizo a los facultativos que no tienen relación de dependencia con ninguna institución pública o privada y a los jubilados. El objetivo es incluirlos en el listado para la inmunización.

Los interesados deben enviar nombres completos, fecha de nacimiento, número de cédula, dirección y teléfono de contacto. La información debe ser enviada al correo [email protected]. La fecha límite es hoy, jueves 11 de marzo del 2021.



Víctor Álvarez, presidente del gremio, indicó que la recolección de datos arrancó el sábado 6 de marzo del 2021. Hasta la fecha se han receptado más de mil datos de médicos interesados.



“El objetivo es enviar al Ministerio una base de datos de los médicos que no tienen relación laboral o están en libre ejercicio, por lo que no existe esa información. Queremos colaborar para que sean ubicados y tomados en cuenta en la fase uno del proceso de vacunación”.



Y recalcó que esto ayudará a la inoculación del 100% del personal sanitario. “Hasta ahora no ha sido inmunizado el 100% de los médicos ni los de primera línea. Hay médicos que fueron excluidos porque ya se infectaron u otros motivos”.



Sobre la vacunación anticovid-19 a los profesionales sanitarios, Rodolfo Farfán, ministro de Salud Pública, señaló que en la fase cero o piloto está sujeta a revisión. Si existen rectificaciones o personal que no se ha inmunizado, “en este momento estamos en contacto con las federaciones y colegios para que nos den las listas correspondientes a médicos que no han sido vacunados. Lo propio haremos con geriátricos. Se debe hacer hasta máximo abril”.