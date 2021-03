Colegio Médico de Pichincha entregará nueva lista para que profesionales sean inmunizados contra covid-19

El Colegio Médico de Pichincha seguirá apoyando en las jornadas de vacunación contra covid-19 para los profesionales que no están en relación de dependencia o que se encuentran jubilados. Así lo explicó Víctor Álvarez, presidente de este gremio, en una rueda de prensa, efectuada este miércoles 17 de marzo del 2021.

El gremio seguirá en el proceso, pese a las críticas que se dieron por la vacunación en el Club de Leones, de Quito, desarrollada el sábado 13 de marzo del 2021. Álvarez destacó que la inoculación se realizó a médicos, por lo que no es comparable con lo que pasó en el Club Rotario, de Guayaquil.



"Hemos visto que no hay una base de datos; también que hay médicos que no están bajo relación de dependencia en instituciones públicas y privadas; si no hacíamos esto nuestros compañeros habrían quedado indefensos y no se hubieran podido vacunar. Apoyamos con nueve puntos de vacunación para desahogar la demanda", destacó el galeno.



Además mencionó que este proceso en el Club de Leones no se dirigió a las élites. "Los médicos no somos parte de las élites; no somos favorecidos, solo estamos luchando durante la pandemia".



Y añadió que el sábado 13 de marzo tenían una lista de 583 profesionales, que se redujo a 510. "El día de la vacunación llegaron 70 dosis menos, pero comprendimos esa situación, ya que se necesitaba en otros puntos".



Sin embargo destacó que seguirán trabajando y apoyando a Salud en la vacunación. "Estamos por entregar a la zonal 9 un listado de 1 800 médicos para la segunda parte del proceso de apoyo. Se trata de galenos mayores y menores de 65 años, que están y no asociados al Colegio de Médicos".

Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, dijo que gremio continuará con entrega de bases de datos de personal sanitario para vacunación contra covid-19, pese a críticas por inmunización en el Club de Leones, en Quito



Vía: @valeherediatorr pic.twitter.com/lZpm1u8Saa — El Comercio (@elcomerciocom) March 17, 2021



En la rueda de prensa también estuvo presente René Enríquez, excoordinador zonal. Él coincidió con su colega y aseguró que la vacunación en el Club de Leones se llevó a cabo de modo transparente.



"Una vez que se concluyó con la inmunización en los establecimientos grandes de la red pública y privada, buscamos la base de datos del Acess (Agencia de Aseguramiento de la Calidad) en donde encontramos 117 clínicas privadas. Tomamos contacto vía telefónica y por correo para que nos envíen sus listados de personal sanitario (...) así se llegó en tres días a 21 000 personas aproximadamente".



Desde la semana pasada -indica- los equipos de las coordinaciones zonales se encargaron de la revisión de los listados.



“Estos eran validados por los responsables de vigilancia epidemiológica y de la salud en las coordinaciones zonales. Ellos receptaron y validaron los listados de estas instituciones”.



En la Hoja de ruta del Plan para la vacunación para prevenir covid-19 en Ecuador, elaborado por la Cartera, se detalla que la elaboración de las listas de los vacunados en hospitales y geriátricos, en la fase cero o piloto, fueron proporcionadas por cada una de las instituciones. Mientras que el Ministerio recibió y validó la documentación proporcionada.



Para ello, se tomaron en cuenta tres criterios. Uno, si la persona estuvo o no contagiada de covid-19; dos, exposición a pacientes contagiados y edad; y, tres, la aceptación para la vacunación.



Cumplido con este proceso, el MSP enviaba la lista validada al hospital o geriátrico con el respectivo cronograma de vacunación; así como la cantidad de viales o frascos de vidrio con la fórmula destinados a cada lugar. Esto también se aclara en el documento, cargado en la página Plan Vacunarse.



La Fiscalía hoy allanó instalaciones del Ministerio de Salud. El ente dijo que según versiones recogidas hay listados de beneficiarios de las vacunas, que al parecer se ha tratado de ocultar. Al menos cuatro jueces pidieron a la Cartera entregar la lista, tras procesos impulsados por la Defensoría del Pueblo y Acción Jurídica Popular, entre otros.



El exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, salió del país, rumbo a Miami, el 27 de febrero, un día después de renunciar a su cargo, cuestionado por el manejo de la vacunación. Y con un proceso en curso, en la Fiscalía, motivado por Acción Jurídica.